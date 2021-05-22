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خط الوسط صداع موسيماني أمام صن داونز

السبت 22/مايو/2021 - 04:02 ص
بوابة الفجر
محمد زويد
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يستضيف فريق الكرة الأول بنادي صن دوانز الجنوب أفريقي نظيره الأهلي، في إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويدخل الأهلي اللقاء بأفضلية التقدم بهدفين دون رد في مباراة الذهاب بالقاهرة، مما يجعله بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، يبحث عن تشكيل متوازن يميل إلى التواجد الدفاعي من أجل الحفاظ على الشباك أمام الضغط الهجومي للفريق الجنوب إفريقي.

وفضل موسيماني خلال مران الخميس، إخراج لاعب الوسط محمد مجدي أفشة مبكراً بهدف إراحته وسط توقعات بوجوده بديلاً من أجل استعادة لياقته خلال المباريات القادمة بعدما قدم فترات قوية بدنياً وفنياً خلال الموسم الحالي.

ويفكر موسيماني في خيارين، الأول هو الدفع باللاعب ناصر ماهر للحفاظ على الشكل الخططي والقيام بالدور الذي يقدمه أفشه، والثاني هو إشراك أكرم توفيق كلاعب وسط ثالث بجانب أليو ديانج وعمرو السولية من أجل إمتلاك وسط الميدان.

وجاء التشكيل المتوقع لفريق الأهلي أمام صن دوانز كالآتي :

حراسة المرمى : محمد الشناوي

خط الدفاع: أيمن أشرف، ياسر إبراهيم، بدر بانون، محمد هاني.

خط الوسط: أليو ديانج، عمرو السولية، محمد مجدي أفشة (ناصر ماهر).

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر، جونيور أجايي، محمد شريف.

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