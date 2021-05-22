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هاري كين يحدد هذا النادي لتمثيله في الموسم الجديد

السبت 22/مايو/2021 - 04:02 ص
بوابة الفجر
علي خلاف
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تحدث تقرير صحفي بريطاني، عن تطور جديد بشأن مستقبل المهاجم الإنجليزي هاري كين، مهاجم توتنهام هوتسبير خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.

مستقبل هاري كين مهاجم توتنهام هوتسبير
وزعمت العديد من التقارير الصحفية رغبة المهاجم الإنجليزي هاري كين لاعب توتنهام هوتسبير، بالرحيل عن صفوف الفريق الكروي الأول بنادي السبيرز بنهاية الموسم الحالي.

وذكرت صحيفة "التايمز" البريطانية، أن هاري كين لديه اتفاق شفهي مع دانيال ليفي، رئيس مجلس إدارة نادي توتنهام، بأن يسمح له بالرحيل بنهاية الموسم الكروي الجاري.

وأوضحت الصحيفة أن هاري كين مهاجم توتنهام هوتسبير يريد الانتقال إلى مانشستر سيتي، والتدرب تحت قيادة الإسباني بيب جوارديولا في الموسم الجديد.

وأكملت الصحيفة موضحة أن مسؤولي توتنهام هوتسبير طلبوا الحصول على 175 مليون يورو، للتخلي عن المهاجم الإنجليزي هاري كين في الصيف المقبل.

وأتمت الصحيفة تقريرها موضحة أنه حال تقدم السيتي بعرض رسمي، سيطلب توتنهام أن يكون جابرييل جيسوس، مهاجم السيتيزينز، ضمن الصفقة لتعويض رحيل هاري كين.

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