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راموس يدرس عدم المشاركة في اليورو

السبت 22/مايو/2021 - 04:31 ص
بوابة الفجر
كتب الفجر الرياضي
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كشفت تقارير إعلامية أن الإسباني سيرجيو راموس، مدافع ريال مدريد، يدرس الانسحاب من المشاركة في بطولة أمم أوروبا "يورو 2020" المقبلة.

وحسبما ذكر لبرنامج "الشيرنجيتو" الإسباني، فإن راموس سيعقد اجتماعًا مع لويس إنريكي، مدرب الماتادور، بعد غد الأحد.

وأوضح البرنامج الإسباني إلى أن راموس يفكر في الانسحاب من اليورو والذهاب للمشاركة في أولمبياد طوكيو.

يذكر أن عقد راموس مع ريال مدريد ينتهي هذا الموسم، ولم يصل الطرفان إلى اتفاق بشأن التجديد حتى الآن، وتلقى اللاعب بعض العروض أبرزها من باريس سان جيرمان الفرنسي للحصول على خدماته.

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