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موقف اللجنة المؤقتة الجديدة بالزمالك من الترشح للانتخابات

السبت 22/مايو/2021 - 04:31 ص
بوابة الفجر
كتب الفجر الرياضي
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كشفت تقارير صحفية عن موقف اللجنة المؤقتة الجديدة التي ستدير النادي الزمالك، من الترشح في انتخابات القلعة البيضاء المقبلة والمقررة عقب دورة الألعاب الأوليمبية التي ستجري في صيف العام الجاري في طوكيو.

وذكرت التقارير أن اللجنة الجديدة التي سيصدر قرار بتعيينها من قبل الدكتور أشرف يحق لها الترشح لانتخابات مجلس إدارة نادي الزمالك المقبلة ولا تمنعها اللائحة الاسترشادية من خوض الانتخابات.

وسيعلن الدكتور اشرف صبحي، خلال الساعات القليلة المقبلة أسماء اللجنة الجديدة التي ستدير نادي الزمالك.

وأكدت تقارير أن اللجنة الجديدة التي ستدير نادي الزمالك تضم كلاً من حسين لبيب لرئاسة النادي ومحمد الأتربي نائباً للرئيس، وفي عضوية اللجنة كلاً من هاني نبيه بيرزي، هاني شكري.

بينما يشغل حسين السمري منصب المدير التنفيذي، وصادق جبريل مدير مالي، وتكليف احمد حسام ميدو، بملف كرة القدم في النادي خلال الفترة المقبلة.

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