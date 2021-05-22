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مانشستر سيتي يرصد داني إنجز

السبت 22/مايو/2021 - 05:02 ص
بوابة الفجر
كتب الفجر الرياضي
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يستهدف نادي مانشستر سيتي الإنجليزي الحصول على خدمات واحد من نجوم نادي ليفربول السابقين وذلك لتدعي خط الهجوم، بعد قرار الأرجنتيني أجويرو بالرحيل عن الفريق نهاية الموسم الحالي.

وحسبما ذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن مانشستر سيتي يستهدف التعاقد مع داني إنجز، مهاجم ساوثهامبتون الحالي وليفربول السابق، لتعزيز هجوم الفريق في الموسم الجديد.

وأوضحت الصحيفة الإنجليزية أن داني إنجز يأتي في المرتبة الثالثة ضمن الخيارات المطروحة أمام مانشستر سيتي لتعويض رحيل أجويرو، حيث يبحث النادي التعاقد مع هاري كين نجم توتنهام، أو روميلو لوكاكو هداف إنتر ميلان، وحال فشل التعاقد معهما سيكون مهاجم ساوثهامبتون هو الخيار الأنسب له.

وكشفت الصحيفة الانجليزية أن مانشستر يونايتد ينافس السيتي على صفقة إنجز، لكن الأخير قد يفضل الانضمام إلى كتيبة بيب جوارديولا، بعدما جدد المهاجم الأوروجوائي إدينسون كافاني عقده مع الشياطين الحمر.

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