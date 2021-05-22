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موسيماني يضع شرطا لمشاركة كهربا مع الأهلي

السبت 22/مايو/2021 - 05:02 ص
بوابة الفجر
امل الحلفاوي
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اشترط الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لعودة محمود عبدالمنعم كهربا، للتشكيل الأساسي للفريق خلال الفترة المقبلة.

يأتي ذلك بعدما تساءل محمود عبدالمنعم " كهربا، جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سبب ابتعاده عن حسابات الجهاز الفني للفريق، خلال الفترة الماضية.

واشترط موسيماني أن يصل كهربا إلى معدل بدني جيد، ليعيده إلى المشاركة في المباريات مرة أخرى، وطالبه ببذل أقصى ما لديه من جهد في تدريبات الفريق من أجل الوصول إلى أفضل فورمة فنية وبدنية، خلال الفترة المقبلة.

جدير بالذكر أن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قرر الاعتماد خلال المباريات الأخيرة على خدمات طاهر محمد طاهر في مركز الجناح الأيسر.

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