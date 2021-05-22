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3 صفقات نارية على طاولة الزمالك

السبت 22/مايو/2021 - 05:32 ص
بوابة الفجر
محمد زويد
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يسعى مسؤولو نادي الزمالك إلى تعزيز خط دفاع الفريق الأول لكرة القدم في الميركاتو الصيفي المقبل، بفتح خطوط اتصال مع أكثر من مدافع في الدوري المصري الممتاز، وتدور تحركات النادي حول عدد من اللاعبين.

وفيما يلي يستعرض لكم موقع "الفجر الرياضي" الصفقات التي من المحتمل أن يبرمها الزمالك في الميركاتو الصيفي

أحمد أيمن منصور
بات أحمد أيمن منصور قريب من الانضمام إلى الزمالك، بعدما طالب بارتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك، ضرورو التعاقد مع اللاعب، بسبب إجادته المشاركة في أكثر من مركز بالخط الدفاعي فضلاً عن خبراته الكبيرة إفريقياً مع المصري البورسعيدي وفريقه الحالي.

وقد رحب اللاعب باللعب داخل القلعة البيضاء، لكنه اشترط الحصول على نفس راتبه مع بيراميدز، وهو ما يعركل سير المفاوضات.

محمود رزق
يعد المدافع محمود رزق، لاعب الاتحاد السكندري، من أبرز المواهب الصاعدة في الخط الخلفي بالدوري المصري، وسبق وتلقى اللاعب عرضاً من الزمالك خلال الميركاتو الشتوي بعد توصية من المدرب البرتغالي السابق باتشيكو، ولكنها بأت بالفشل.

وفتحت إدارة الزمالك المحادثات مجدداً مع اللاعب ومحمد مصيلحي رئيس نادي الإتحاد السكندري، الذي اشترط الحصول على 15 مليون جنيه مقابل الاستغناء عن خدمات اللاعب.

محمد فتح الله
تمكن محمد فتح الله لاعب غزل المحلة من لفت الأنظار بعد العروض القوية التي قدمها مع زعيم الفلاحين خلال مباريات الدوري الممتاز، وهو ما دفع الجهاز الفني للزمالك إلى المطالبة بضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ولكن في تصريحات سابقة خاصة لـ"الفجر الرياضي" قال مسؤولو نادي غزل المحلة لا يستطيع لاعب أن ينتقل من الفريق بأمر من وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، وذالك من أجل الحفاظ على قوام الفريق خلال الموسم المقبل.

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