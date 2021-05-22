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كومان يكشف عن مستقبله مع برشلونة

السبت 22/مايو/2021 - 05:32 ص
بوابة الفجر
وكالات
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أكد الهولندي رونالد كومان المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني أنه لا يعرف شيئا عن مستقبله مع الفريق وما إذا كان سيستمر في تدريبه الموسم المقبل.

ويخوض برشلونة غدا السبت آخر مبارياته في الموسم الحالي 2020 / 2021 للدوري الإسباني عندما يلتقي إيبار.

ويدرك برشلونة أن أي نتيجة يحققها في المباراة لن تمحه مركزا أفضل من المركز الثالث في جدول المسابقة فيما ينحصر الصراع على اللقب على اللقب بين أتلتيكو مدريد وجاره ريال مدريد.

وبعد البداية المتذبذة في الموسم الحالي بقيادة كومان ، حافظ الفريق على سجله خاليا من الهزائم في 19 مباراة متتالية في وسط الموسم ليعود مجددا إلى دائرة المنافسة على لقب الدوري الإسباني في ظل تراجع نتائج أتلتيكو مدريد في نفس الفترة.

ورغم هذا ، حقق برشلونة الفوز في ثلاث فقط من آخر ثماني مباريات خاضها بالدوري الإسباني ليحتل المركز الثالث في جدول المسابقة بفارق خمس نقاط خلف الريال وسبع نقاط خلف أتلتيكو المتصدر وذلك قبل مباريات المرحلة الأخيرة من المسابقة غدا.

ومع هذا المستوى الذي ظهر به الفريق في الدوري الإسباني مؤخرا وخروجه صفر اليديت من دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا ، يواجه كومان أسئلة صعبة بشأن مستقبله مع الفريق رغم الفوز بلقب كأس ملك إسبانيا في أبريل الماضي.

وأشارت بعض التقارير إلى أن خوان لابورتا رئيس النادي الكتالوني قرر التعاقد مع مدرب جديد ليتولى قيادة الفريق في الموسم المقبل لانزعاجه من انهيار فرص برشلونة الواعدة في المنافسة على لقب الدوري خلال المراحل الأخيرة.

وينتظر أن يتحدث كومان مع لابورتا بعد مباراة الغد. ورغم رغبته في الاستمرار مع الفريق ، يدرك كومان أن الأمور خرجت من بين يديه بشكل كبير.

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