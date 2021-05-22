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نافاس يحصد جاهزة أفضل حارس في الدوري الفرنسي

السبت 22/مايو/2021 - 06:03 ص
بوابة الفجر
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اختير حارس المرمى الكوستاريكي، كيلور نافاس، اليوم الجمعة، كأفضل حارس مرمى في دوري الدرجة الأولى الفرنسي من قبل الاتحاد الوطني للاعبي كرة القدم المحترفين في فرنسا (UNFP)، وفقاً لما أعلنه الاتحاد.

واختير حارس المرمى المخضرم (34 عاماً) من قبل لاعبي الدوري الفرنسي كأفضل حارس مرمى في هذه النسخة من البطولة المحلية، والتي سيتحدد بطلها في الجولة الأخيرة.

وخاض نافاس 28 مباراة هذا الموسم وتلقى 18 هدفاً، بمعدل 0.69 هدفاً في المباراة الواحدة.

وكان منافسه الرئيسي على الجائزة حارس مرمى فريق ليل، مايك مينان، الذي تم استدعائه مؤخراً للمشاركة مع المنتخب الفرنسي في كأس الأمم الأوروبية، والذي تلقت شباكه أهدافاً أقل من الكوستاريكي، حيث خاض 37 مباراة وتلقى 22 هدفاً (بمعدل 0.59 هدفا لكل مباراة).

ومع ذلك، اعتبر لاعبو الدوري الفرنسي أن أداء نافاس كان أكثر حسما.

وهذه هي المرة الأولى التي يفوز فيها نافاس بجائزة الاتحاد الوطني للاعبي كرة القدم المحترفين لأفضل حارس مرمى في الدوري الفرنسي، على الرغم من أن هذا هو موسمه الثاني فقط في نادي العاصمة الباريسية بعد أن حرس عرين ريال مدريد خمسة مواسم، لم يفز خلالها بكأس زامورا، التي تُمنح لأقل حراس المرمى استقبالاً للأهداف في الدوري الإسباني.

وفي مقابلة مع قناة (Canal+) التلفزيونية، أعرب نافاس عن شعوره بالامتنان، وقال "يجب أن أشكر أولئك الذين صوتوا لصالحي. لقد كان عاماً جيداً، حاولت فيه بذل قصارى جهدي، وهو ما يجعلني أكثر هدوءاً".

ومع ذلك، على مستوى الألقاب، فاز باريس سان جيرمان بكأس فرنسا فقط هذا الموسم، حيث تغلب في المباراة النهائية على موناكو (2-0)، وينتظر حسم لقب بطل الدوري في الجولة الأخيرة، حيث يحتل المركز الثاني برصيد 79 نقطة بفارق نقطة واحدة عن ليل المتصدر

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