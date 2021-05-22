موعد مباراة الهلال والتعاون في الدوري السعودي للمحترفين

ينتظر متصدر الدوري السعودي للمحترفين نادي الهلال، اختبار صعب حينما ينزل ضيفاً على فريق التعاون في تمام الساعة الثامنة مساء الأحد المقبل، على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز في إطار الجولة 29 وقبل الأخيرة من منافسات بطولة الدوري السعودي.





ويسعى فريق المدرب البرتغالي خوسيه مورايس، للخروج بالعلامة الكالمة في اللقاء لحسم لقب الدوري السعودي، وتحقيق اللقب السابع عشر كأثر الفرق السعودية تحقيق للقب الدوري.





بينما يستغل لاعبي التعاون عامل الأرض للظفر بالثلاث نقاط لتضييق الخناق على صاحب المركز الثالث فريق الاتحاد صاحب الخمسين نقطة وضمان المنافسة على المراكز المؤهلة للأبطال الموسم المقبل.





ويتواجد نادي الهلال في صدراة الدوري برصيد 55 نقطة من 28 مباراة فاز خلالها في 16 لقاء وتعادل في 7 وتلقى الهزيمة في 5 مواجهات خاضها حتى الآن.





على الجانب الآخر يحتل فريق التعاون المرتبة الرابعة في ترتيب الدوري برصيد 47 نقطة من 28لقاء فاز في 13 وتعادل في 8 بينما تلقى الهزيمة في 7 أخرى.



