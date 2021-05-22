فريدة سيف النصر ترد على حضور الفنانين حفل زفاف عقب صلاة جنازة سمير غانم





نشرت الفنانة فريدة سيف النصر، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي الشهير "فيسبوك"، بوست تحكى فيه كيف تكونت فرقة ثلاثى أضواء المسرح.





وقالت :"اللي ماتعرفهوش من حكاوي الاستاذ لنا إن سمير غانم طالب الزراعة (بعد ماترك الشرطه بعد سنه دراسيه واحده)، و وحيد سيف طالب الآداب قسم تاريخ، عندما كانوا طلبة فى جامعة الإسكندرية عملوا فرقة ثلاثية مكونة منهما بالإضافة إلى طالب الطب عادل نصيف ( الذى هاجر بعد ذلك لأمريكا )، وسموها إخوان غانم ودى اللى كانت هاتكون ثلاثى أضواء المسرح، لكن وحيد سيف تأخر فى المجئ للقاهرة، فا إنضم سمير لجورج سيدهم والضيف أحمد وإقتنعوا بفكرته عن 3، لأنهم كانوا يريدون ان يكونوا مثل ابو لمعه وخواجه بيجو".









وأضافت: "ودول حكاية تانية من حكاويه هو وعم سعد الراجل الطيب اللي كان معاه وعمر بحاله ملابس".





واختتمت قائلة :" رحمة الله عليهم الثلاثه وكونوا ثلاثى أضواء المسرح، ربنا يرحمهم ويغفر لهم جميعا وكل اللي رحلوا عننا، وخلاص عدوا الجانب الآخر، واتنسوا والله هايتنسوا، وهانتنسي مش هانضحك علي بعض، امي الله يرحمها كانت بتقول الدنيا مابتقفش علشان حد، خلصت".





يذكر أن الفنان سمير غانم، توفى عصر الخميس فى مستشفى الصفا، عن عمر يناهز 84 عاما ، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية، وشيعت جنازته ظهر يوم الجمعة.



