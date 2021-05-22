توخيل: لا نريد أن نلعب هذا النهائي من أجل التأهل لدوري الأبطال

يرغب مدرب تشيلسي توماس توخيل، في ضمان مقعد مؤهل لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم عند خوض المباراة الختامية بالدوري الانجليزي الممتاز ضد أستون فيلا، لتجنب الضغط قبل خوض نهائي المسابقة القارية أمام مانشستر سيتي يوم 29 مايو (أيار).





ويتقدم تشيلسي صاحب المركز الثالث بنقطة واحدة على ليفربول وليستر سيتي قبل المباريات الختامية يوم الأحد، وسيضمن الفوز في فيلا بارك بقاء فريق توخيل بالمربع الذهبي قبل مواجهة سيتي في نهائي دوري الأبطال في بورتو.





واذا تراجع تشيلسي للمركز الخامس سيلتحق بالدوري الأوروبي، إلا إذا هزم سيتي ليتأهل للنسخة المقبلة لدوري الأبطال.





وأبلغ توخيل مؤتمرا صحافياً "سنلعب بأقصى طاقة من أجل الفوز. لا نريد أن نلعب هذا النهائي من أجل التأهل لدوري الأبطال".





وأضاف المدرب الألماني "بذلنا جهداً كبيراً في الأشهر الماضية ونريد إنهاء العمل يوم الأحد لكن لا اعتقد أننا سنصل إلى النهائي ونحن نفكر في الموسم المقبل من دوري الأبطال".





وأشار توخيل، الذي خلف فرانك لامبارد في منتصف الموسم، إلى أن المربع الذهبي هو الهدف الرئيسي وأصبحت المهمة أصعب بسبب الجدول المتكدس.





وواصل "خضنا الكثير من المباريات في موسم مزدحم وكان الموقف معقدا مع الوصول لنهائي كأس الاتحاد الإنجليزي وصراع المربع الذهبي والتأهل للدور قبل النهائي لدوري الأبطال وهذا تطلب معدلات مختلفة من التركيز لكننا اجتهدنا ومصيرنا لا يزال بأيدينا".





وقال توخيل إن مشاركة نغولو كانتي وكاي هافرتز أمام فيلا تتوقف على اختبار لياقتهما في وقت متأخر، بينما عاد المدافع أندرياس كريستنسن للتشكيلة بعد الغياب عن آخر ثلاث مباريات بسبب إصابة عضلية.



