Advertisements

توخيل: لا نريد أن نلعب هذا النهائي من أجل التأهل لدوري الأبطال

السبت 22/مايو/2021 - 06:37 ص
بوابة الفجر
Advertisements
يرغب مدرب تشيلسي توماس توخيل، في ضمان مقعد مؤهل لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم عند خوض المباراة الختامية بالدوري الانجليزي الممتاز ضد أستون فيلا، لتجنب الضغط قبل خوض نهائي المسابقة القارية أمام مانشستر سيتي يوم 29 مايو (أيار).

ويتقدم تشيلسي صاحب المركز الثالث بنقطة واحدة على ليفربول وليستر سيتي قبل المباريات الختامية يوم الأحد، وسيضمن الفوز في فيلا بارك بقاء فريق توخيل بالمربع الذهبي قبل مواجهة سيتي في نهائي دوري الأبطال في بورتو.

واذا تراجع تشيلسي للمركز الخامس سيلتحق بالدوري الأوروبي، إلا إذا هزم سيتي ليتأهل للنسخة المقبلة لدوري الأبطال.

وأبلغ توخيل مؤتمرا صحافياً "سنلعب بأقصى طاقة من أجل الفوز. لا نريد أن نلعب هذا النهائي من أجل التأهل لدوري الأبطال".

وأضاف المدرب الألماني "بذلنا جهداً كبيراً في الأشهر الماضية ونريد إنهاء العمل يوم الأحد لكن لا اعتقد أننا سنصل إلى النهائي ونحن نفكر في الموسم المقبل من دوري الأبطال".

وأشار توخيل، الذي خلف فرانك لامبارد في منتصف الموسم، إلى أن المربع الذهبي هو الهدف الرئيسي وأصبحت المهمة أصعب بسبب الجدول المتكدس.

وواصل "خضنا الكثير من المباريات في موسم مزدحم وكان الموقف معقدا مع الوصول لنهائي كأس الاتحاد الإنجليزي وصراع المربع الذهبي والتأهل للدور قبل النهائي لدوري الأبطال وهذا تطلب معدلات مختلفة من التركيز لكننا اجتهدنا ومصيرنا لا يزال بأيدينا".

وقال توخيل إن مشاركة نغولو كانتي وكاي هافرتز أمام فيلا تتوقف على اختبار لياقتهما في وقت متأخر، بينما عاد المدافع أندرياس كريستنسن للتشكيلة بعد الغياب عن آخر ثلاث مباريات بسبب إصابة عضلية.

أخبار تهمك

تحذير للمواطنين وأخبار سارة.. 8 رسائل جديدة من وزيرة الصحة

منذ حوالي 18 ساعة

ماجد المصري ومحمود الليثي وهشام ماجد أبرز المشاركين في جنازة سمير غانم

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. تعرف على أسماء لجنة إدارة الزمالك الجديدة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. انخفاض جديد في إصابات ووفيات كورونا اليومية و"الصحة" تعلن التفاصيل

منذ حوالي 5 ساعات

صباحًا يسرا وإلهام شاهين في جنازة سمير غانم.. وليلًا مع عمرو دياب ونانسي عجرم بحفل زفاف(صور)

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - موسيماني يحدد الراحلين عن الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. انهيار عائلة سمير غانم في صلاة الجنازة

منذ حوالي 18 ساعة

بعد رفض هالة صدقي الدعوة احترامًا لسمير غانم.. كواليس حفل الزفاف المثير للجدل بحضور يسرا وإلهام شاهين

منذ حوالي 5 ساعات

أشرف بن شرقي يصدم جماهير الزمالك

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل - برشلونة يحسم صفقتين من العيار الثقيل

منذ حوالي 11 ساعة

وقع على العقود. الصفقة الذهبية في ريال مدريد

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل - أزمة في الأهلي بسبب محمد الشناوي

منذ حوالي 12 ساعة

الأهلي يقرر عودة أول المعارين

منذ حوالي 7 ساعات

كارتيرون يدرس ضم 4 صفقات مدوية لصالح الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجآت مدوية في تشكيل الأهلي المتوقع أمام صن داونز

منذ حوالي 6 ساعات

لبلبة لـ"عمرو أديب": سمير غانم كان واقف في ضهري.. والفنانة تظهر بحفل زفاف بعد انتهاء المداخلة (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:45 م

عاجل.. تعرف على أسماء لجنة إدارة الزمالك الجديدة

عاجل.. انهيار عائلة سمير غانم في صلاة الجنازة

01:15 م

بعد رفض هالة صدقي الدعوة احترامًا لسمير غانم.. كواليس حفل الزفاف المثير للجدل بحضور يسرا وإلهام شاهين

01:57 ص

عاجل - برشلونة يحسم صفقتين من العيار الثقيل

07:43 م

عاجل.. انخفاض جديد في إصابات ووفيات كورونا اليومية و"الصحة" تعلن التفاصيل

01:56 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: غادة والى وأخواتها

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: طلاق القرن.. تفاصيل انفصال أغنى رجل فى العالم

رامى رشدى
رامى رشدى

رامي رشدي يكتب: علي جمعة..العارف بالله