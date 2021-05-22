أسطورة بايرن ميونيخ يشكك في نجاح ناجلسمان مع البافاري

أبدى حارس بايرن ميونخ الأسطوري، سيب ماير، شكوكه حول النجاح الذي من الممكن أن يحققه يوليان ناغلسمان كمدرب للفريق البافاري وذكّر بأنه لم يحقق أي لقب حتى هذه اللحظة.





وقال حارس بايرن الأسطوري وبطل العالم مع ألمانيا في 1974: "لا أعلم إذا ما سيكونوا سعداء في بايرن مع يوليان ناغلسمان أم لا، أنا متشكك بعض الشيء، هو لم يحقق أي لقب، وتقريباً جميع المدربين الذين تولوا تدريب الفريق جاؤوا بعد تحقيقهم نجاحات وحصد الألقاب".





كما أبدى ماير عدم استيعابه لقرار رحيل أحد أساطير النادي، هيرمان جيرلاند، عقب قضاء عقدين من الزمان بين جدرانه وشغله للعديد من المناصب بدءاً من مدرب للفريق الثاني وحتى مساعد المدرب بالفريق الأول.





وصرح الحارس الأسبق لبايرن: "قام بكل ما هو ممكن من أجل بايرن، طور قطاع الناشئين وقدم بالكثير للفريق الأول على مدار سنوات، خلق النادي الكثير من المراكز الوظيفية الجديدة ولم يقدموا له أحدها وهذا أمر غير مفهوم".



