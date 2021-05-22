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تعرف على ترتيب وهدافي الدوري المصري الممتاز

السبت 22/مايو/2021 - 07:00 ص
بوابة الفجر
محمد زويد
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يستعرض لكم موقع "الفجر الرياضي" جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

يتصدر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز لموسم 2020 /2021، بفارق 10 نقاط عن غريمة التقليدي النادي الأهلي، لحين المارد الأحمر مبارياته المؤجلة.

وحقق نادي الزمالك فوزاً هام أمام نظيره طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف.

وإليكم جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز كالآتي :
1- الزمالك 51 نقطة
2- الأهلي 41 نقطة
3- المصري البورسعيدي 39 نقطة
4- بيراميدز 34 نقطة
5- سموحة 35 نقطة
6- مصر المقاصة 33 نقطة
7- سيراميكا كليوباترا 31 نقطة
8- الاتحاد السكندري 31 نقطة
9- غزل المحلة 31 نقطة
10- إنبي 28 نقطة
11- طلائع الجيش 27 نقطة
12- الجونة 27 نقطة
13- المقاولون العرب 27 نقطة
14- الإسماعيلي 26 نقطة
15- أسوان 21 نقطة
16- البنك الأهلي 18 نقطة
17- وادي دجلة 16 نقطة
18- الإنتاج الحربي 13 نقطة

وتصدر نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جدول ترتيب هدافي مسابقة الدوري العام برصيد 11 هدف متساويًا مع أحمد ياسر ريان مهاجم سيراميكا كليوباترا.

وفيما يلي يستعرض لكم موقع "الفجر الرياضي" هدافي الدوري المصري الممتاز كالآتي :
1- أشرف بن شرقي (نادي الزمالك) .. 11 هدفًا
2- أحمد ياسر ريان (سيراميكا كليوباترا) .. 11 هدفًا
3- عمر كمال عبد الواحد (النادي المصري) .. 10 أهداف
4- أحمد سمير (طلائع الجيش) .. 10 أهداف
5- عمرو جمال (طلائع الجيش) .. 10 أهداف

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