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موعد مباراة أتلتيكو مدريد ضد بلد الوليد في الدوري الإسباني

السبت 22/مايو/2021 - 07:31 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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يستعد نادي أتلتيكو مدريد لمواجهة نظيره بلد الوليد، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثامنة والثلاثين والأخيرة من عمر بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

وتقام مباراة أتلتيكو مدريد أمام نظيره بلد الوليد، على أرضية ملعب نويفو خوسيه زوريلا، معقل بلد الوليد.

ويحتل أتلتيكو مدريد صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 83 نقطة، بينما يتواجد بلد الوليد في المركز التاسع عشر برصيد 31 نقطة.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة مساءً بتوقيت الإمارات.

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