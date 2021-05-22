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تشكيل أتلتيكو مدريد المتوقع لمواجهة بلد الوليد في الدوري الإسباني

السبت 22/مايو/2021 - 07:31 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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يلتقي نادي أتلتيكو مدريد أمام نظيره بلد الوليد، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثامنة والثلاثين والأخيرة من عمر بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

وتقام مباراة أتلتيكو مدريد أمام نظيره بلد الوليد، على أرضية ملعب نويفو خوسيه زوريلا، معقل بلد الوليد.

ويحتل أتلتيكو مدريد صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 83 نقطة، بينما يتواجد بلد الوليد في المركز التاسع عشر برصيد 31 نقطة.

ومن المتوقع أن يبدأ الأرجنتيني دييجو سيميوني المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد، اللقاء بتشكيل مكون من:
حراسة المرمى : أوبلاك.
خط الدفاع : هيرموسو – فيليبي – سافيتش – تربيير.
خط الوسط : كاراسكو – ساؤول – كوكي – لورينتي.
خط الهجوم : سواريز – كوريا.

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