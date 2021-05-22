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تشكيل الأهلي لمواجهة صن داونز في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

السبت 22/مايو/2021 - 08:01 ص
بوابة الفجر
علاء خليف
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يحل فريق الأهلي لخوض ضيفا ثقيلا على نظيره فريق ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، اليوم السبت في مدينة "بريتوريا" بجنوب إفريقيا، في إياب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتنطلق مباراة الأهلي ضد ماميلودي صن داونز في تمام الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، والرابعة عصرًا بتوقيت مكة المكرمة، اليوم السبت الموافق 22 مايو الجاري، على ملعب "لوكاس موريبي" في مدينة "بريتوريا" بجنوب إفريقيا في إياب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ومن المتوقع أن يبدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في خط الدفاع: محمد هاني، ياسر إبراهيم، بدر بانون، أيمن أشرف.

في خط الوسط: عمرو السولية، أليو ديانج، حسين الشحات أو (أكرم توفيق)، محمد مجدي أفشة، طاهر محمد طاهر.

في خط الهجوم: محمد شريف.

وفاز الأهلي على نظيره ماميلودي صن داونز 2-0 في مباراة ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا، ويحتاج للتعادل أو الفوز بأي نتيجة أو الخسارة بفارق هدف للتأهل مباشرة للدور نصف النهائي للبطولة القارية.

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