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موعد مباراة ليفربول الأخيرة في الدوري الانجليزي

السبت 22/مايو/2021 - 08:01 ص
بوابة الفجر
محمد نادر
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يستعد نادي ليفربول لاستضافة كريستال بالاس في تمام الخامسة مساء الأحد المقبل على ملعب آنفيلد، ضمن منافسات الجولة 38 والأخيرة من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويسعى لاعبي ليفربول لاستغلال عامل الأرض للظفر بالثلاث نقاط لتعزيز آمالهم في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

بينما يدخل لاعبي كريستال بالاس اللقاء ممنين النفس بالحصول على نقاط المباراة لتحسين مكانتهم في ترتيب الدوري.

ويحتل ليفربول المركز الرابع في ترتيب الدوري برصيد 66 نقطة حيث خاض 37 مواجهة فاز خلالها في 19لقاء وتعادل في 9 أخرى وتلقى الهزيمة في 9 مبارايات مثله‍ا.

على الجانب الآخر يتواجد كريستال بالاس في المركز الثالث عشر في ترتيب الدوري برصيد 44 نقطة من 37 مباراة فاز في 12 وتعادل في 8 وتلقى الهزيمة في 17 مباراة.

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