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أسعار الدواجن في الدقهلية اليوم السبت 22-5-2021

السبت 22/مايو/2021 - 05:53 ص
أرشيفية
أرشيفية
محمد كشك
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سجلت أسعار الدواجن اليوم السبت، في محافظة الدقهلية استقرارا فى الأسعار لتسجل أسعار الدواجن البيضاء للمستهلك بين 27-32 جنيها للكيلو، بينما تتراوح سعر الدواجن البلدى بين 32-36 جنيها للكيلو، وأسعار الدواجن المجمدة تتراوح بين 30-33 جنيها للكيلو.

وتترواح أسعار الأبيض 27-28 جنيها في المزرعة بينما تتراوح أسعاره للمستهلك بين 30-33 جنيها للكرتونة، فيما سجلت كرتونة البيض البلدي 32 جنيها في المزرعة ويترواح السعر للمستهلك بين 35-37 جنيها للكرتونة.

وسجل الساسو 38 جنيهًا، والأوراك 33 جنيهًا، والبانيه 65 جنيهًا، بينما استقرت أسعار الرومي اليوم عند 50 جنيها للكيلو في السوق المحلي.

أسعار البط اليوم
وسجلت أسعار البط اليوم 45 جنيهًا للكيلو، ويبلغ حجم الاستهلاك المحلي 150 ألف طن شهريًا من الدواجن البيضاء.

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