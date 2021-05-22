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أسعار الفاكهة في الدقهلية اليوم السبت 22-5-2021

السبت 22/مايو/2021 - 05:58 ص
أرشيفية
أرشيفية
محمد كشك
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استقرت أسعار الفاكهة في محافظة الدقهلية فى تعاملات اليوم السبت، حيث سجلت أسعار التفاح الأحمر المستورد نحو 30 جنيها، وأسعار التفاح الأصفر المستورد، سجلت 25 جنيهًا، وسعر كيلو"البرتقال بصره" بنحو 6،5 جنيه، وسعر كيلو"الجوافة" سجل 8.75 جنيه.

ووصل سعر كيلو"الفراولة" 8 جنيهات، وبلغ سعر كيلو "الكنتالوب" نحو7،75 جنيه، وأسعار"الموز البلدي" بنحو 8.75 جنيه، وسعر العنب 30 جنيها، سعر الخوخ 15 جنيها، وسعر المشمش 30 جنيها، والأناناس 8 جنيهات.

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