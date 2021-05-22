أسعار الفاكهة في الدقهلية اليوم السبت 22-5-2021

استقرت أسعار الفاكهة في محافظة الدقهلية فى تعاملات اليوم السبت، حيث سجلت أسعار التفاح الأحمر المستورد نحو 30 جنيها، وأسعار التفاح الأصفر المستورد، سجلت 25 جنيهًا، وسعر كيلو"البرتقال بصره" بنحو 6،5 جنيه، وسعر كيلو"الجوافة" سجل 8.75 جنيه.



