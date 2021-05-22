Advertisements
أسعار الفاكهة في الدقهلية اليوم السبت 22-5-2021
السبت 22/مايو/2021 - 05:58 ص
محمد كشك
Advertisements
استقرت أسعار الفاكهة في محافظة الدقهلية فى تعاملات اليوم السبت، حيث سجلت أسعار التفاح الأحمر المستورد نحو 30 جنيها، وأسعار التفاح الأصفر المستورد، سجلت 25 جنيهًا، وسعر كيلو"البرتقال بصره" بنحو 6،5 جنيه، وسعر كيلو"الجوافة" سجل 8.75 جنيه.
ووصل سعر كيلو"الفراولة" 8 جنيهات، وبلغ سعر كيلو "الكنتالوب" نحو7،75 جنيه، وأسعار"الموز البلدي" بنحو 8.75 جنيه، وسعر العنب 30 جنيها، سعر الخوخ 15 جنيها، وسعر المشمش 30 جنيها، والأناناس 8 جنيهات.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا
Advertisements