Advertisements

أسعار الخضراوات في الدقهلية اليوم السبت 22-5-2021

السبت 22/مايو/2021 - 06:01 ص
أرشيفية
أرشيفية
محمد كشك
Advertisements
استقرت أسعار الخضراوات بالأسواق خلال تعاملات اليوم السبت في محافظة الدقهلية، وذلك بالتزامن مع استقرار حركة العرض والطلب في السوق، وجاءت أسعار الخضراوات اليوم على النحو التالي:

أسعار الخضراوات اليوم:
سجل سعر كيلو الطماطم 2.5 جنيه، فيما سعر كيلو البطاطس 2.5 جنيه، وسجل سعر كيلو البصل 7 جنيهات، بينما سجل سعر كيلو الخيار 5 جنيهات، وسعر كيلو الجزر 5 جنيهات، وسعر كيلو الفلفل حامى 5 جنيهات.

أما سعر كيلو الفلفل رومى فسجل 6 جنيهات، وسعر كيلو الفلفل ألوان 15 جنيهات، وسعر كيلو ليمون 20 جنيهات، وسجل سعر كيلو بذنجان أبيض 4 جنيهات، بينما سجل سعر كيلو بذنجان رومي 3 جنيهات، وسعر كيلو بذنجان عروس 4 جنيهات، وسجل سعر كيلو كوسة 5 جنيهات، وسجل سعر كيلو فاصوليا خضراء 8 جنيهات.

وسجل سعر كيلو بسله خضراء 8 جنيهات، وسعر كيلو بطاطا 5 جنيهات، وسعر كيلو قلقاس 7.5 جنيهات، وسعر كيلو كرنب 10 جنيهات، وسعر كيلو قرنبيط 8 جنيهات، فيما سجل سعر كيلو سبانخ 4 جنيهات، وسعر كيلو ثوم 10 جنيهات، وسعر كيلو ملوخية 10 جنيهات، وسعر الكابوتشا 5 جنيهات.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

بوابة الفجر الفجر أسعار الخضراوات

أخبار تهمك

أشرف بن شرقي يصدم جماهير الزمالك

منذ حوالي 10 ساعات

بعد رفض هالة صدقي الدعوة احترامًا لسمير غانم.. كواليس حفل الزفاف المثير للجدل بحضور يسرا وإلهام شاهين

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. انخفاض جديد في إصابات ووفيات كورونا اليومية و"الصحة" تعلن التفاصيل

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجآت مدوية في تشكيل الأهلي المتوقع أمام صن داونز

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - برشلونة يحسم صفقتين من العيار الثقيل

منذ حوالي 11 ساعة

الأهلي يقرر عودة أول المعارين

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. انهيار عائلة سمير غانم في صلاة الجنازة

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. تعرف على أسماء لجنة إدارة الزمالك الجديدة

منذ حوالي 7 ساعات

لبلبة لـ"عمرو أديب": سمير غانم كان واقف في ضهري.. والفنانة تظهر بحفل زفاف بعد انتهاء المداخلة (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

صباحًا يسرا وإلهام شاهين في جنازة سمير غانم.. وليلًا مع عمرو دياب ونانسي عجرم بحفل زفاف(صور)

منذ حوالي 6 ساعات

وقع على العقود. الصفقة الذهبية في ريال مدريد

منذ حوالي 14 ساعة

ماجد المصري ومحمود الليثي وهشام ماجد أبرز المشاركين في جنازة سمير غانم

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل - موسيماني يحدد الراحلين عن الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

تحذير للمواطنين وأخبار سارة.. 8 رسائل جديدة من وزيرة الصحة

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل - أزمة في الأهلي بسبب محمد الشناوي

منذ حوالي 12 ساعة

كارتيرون يدرس ضم 4 صفقات مدوية لصالح الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

أسعار الخضراوات اليوم الأربعاء 24-2-2021 في سوق العبور

أسعار الخضراوات اليوم السبت 27-2-2021 في سوق العبور

أسعار الخضراوات اليوم الأحد 28-2-2021 بالأسواق

أسعار الخضراوات اليوم الاثنين 1-2-2021 في سوق العبور

أسعار الخضراوات اليوم الثلاثاء 2-3-2021 في سوق العبور

أسعار الخضراوات اليوم الأربعاء 3-3-2021 في سوق العبور

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:45 م

عاجل.. تعرف على أسماء لجنة إدارة الزمالك الجديدة

عاجل.. انهيار عائلة سمير غانم في صلاة الجنازة

01:15 م

بعد رفض هالة صدقي الدعوة احترامًا لسمير غانم.. كواليس حفل الزفاف المثير للجدل بحضور يسرا وإلهام شاهين

01:57 ص

عاجل - برشلونة يحسم صفقتين من العيار الثقيل

07:43 م

عاجل.. انخفاض جديد في إصابات ووفيات كورونا اليومية و"الصحة" تعلن التفاصيل

01:56 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: غادة والى وأخواتها

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: طلاق القرن.. تفاصيل انفصال أغنى رجل فى العالم

رامى رشدى
رامى رشدى

رامي رشدي يكتب: علي جمعة..العارف بالله