أول تعليق من رامي رضوان بعد وفاة سمير غانم









نشر الإعلامى رامي رضوان، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي الشهير "فيس بوك"، صورة تضم شخصيات سمير غانم الذى جسدها في أفلامه.





وعلق قائلا :"بعض من الشخصيات التي قدمها وأمتعنا بها على مدار عشرات السنين، كل واحد فينا ممكن يكون حب شخصية أكتر من التانية، لكن كلهم استحوذوا على قلوب أجيال، وإفيهات كل شخصية محفورة في عقولنا، ومتضفرة في هزارنا".





وأضاف :"هذا الرجل العظيم صنع البهجة، ولم يعرف الحزن طريق له حتى في يوم رحيله ماكنتش جنازة، كانت موكب مهيب لملك يزف إلى جنة الخُلد بإذن الله".









واختتم حديثه قائلا :" هتوحشنا رغم ثقتي إنك هتفضل معنا في كل ثانية بروحك المبهجة وسيرتك الجميلة وقلبك الأبيض وإفيهاتك اللي بنبني كلامنا عليها وبها، سمير غانم هو إكسير الضحك وكنز السعادة الذي لم ولن ينضب.

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