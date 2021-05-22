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أسعار اللحوم في الدقهلية اليوم السبت 22-5-2021
السبت 22/مايو/2021 - 06:05 ص
محمد كشك
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استقرت أسعار اللحوم اليوم السبت، في السوق المحلي بمحافظة الدقهلية، وجاءت الأسعار على النحو التالي:
وتراوحت أسعار اللحوم الكندوز، بين 120-140 جنيها، أسعار اللحوم الضأن 130-150 جنيها للكيلو، والجملي 100-120 جنيها للكيلو.
وسجل سعر كباب الحلة، بين 130-145 جنيها للكيلو، والمفروم بجميع دراجات يتراوح بين 120-130 جنيها للكيلو، وسجلت الكبدة البلدي 130-150 جنيها، الكلاوي والقلب 120-130 جنيها للكيلو، السجق البلدي 120-130 جنيها.
واستقرت أسعار الموزة الكندوز، تتراوح بين 130-150 جنيها للكيلو، وعرق التربيانكو تتراوح بين 140-160 جنيها للكيلو، والاستيك والبفتيك 130-150 جنيها للكيلو.
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