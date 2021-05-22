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أسعار الأسماك في الدقهلية اليوم السبت 22-5-2021

السبت 22/مايو/2021 - 06:07 ص
أرشيفية
أرشيفية
محمد كشك
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استقرت أسعار الأسماك بأسواق وشوادر محافظة الدقهلية اليوم السبت، بعد أن ارتفعت أسعار بلطي المزارع بحسب الأسعار الرسمية.

وارتفعت أسعار البلطي المزارع "1"، لتتراوح بين 23-26 جنيها للكيلو مقابل 21-23 جنيها للكيلو في وقت سابق، وأسعار البلطي المزارع "2" بين 20-22 جنيها للكيلو مقابل 18-20 جنيها للكيلو، واستقر سعر البلطي الأسواني بين 17-37 جنيها للكيلو، والفيليه البلطي بين 30 - 110 جنيها للكيلو.

واستقرت أسعار السمك البوري 1، 40-48 جنيها للكيلو، وأسعار البورى "2 " لتسجل 32-38 جنيها للكيلو، والمكرونة بجميع أصنافها من المجمدة إلى السويسي فتتراوح من 25 _60 جنيها للكيلو، فيما سجل سعر كيلو بربون 1 بين 39-45 جنيها، وسجل البربون 2 " 29-35" جنيها للكيلو.

وتراوحت أسعار القرميط شيلان، 10 - 20 جنيها، والسمك الثعابين يتراوح بين 50-210 جنيها للكيلو، "1" 70-100 للكيلو، وسجل البياض الأملس "2" 25 – 35 جنيها للكيلو، أسعار القشر بياض بين 70-100 جنيها للكيلو.

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