تعرف على حالة الطقس اليوم السبت بمحافظة الدقهلية.. ودرجات الحرارة المتوقعة

يسود محافظة الدقهلية اليوم السبت طقس حار حيث تصل درجة الحرارة العظمي إلى 31 درجة مئوية والصغري 17 درجة مئوية.





إلى ذلك، أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم السبت، حيث يسود طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية، حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشديد الحرارة على جنوب البلاد نهارا، معتدل ليلا.





وقالت الهيئة: إنه من المتوقع أن يسود طقس مائل للحرارة نهارا القاهرة الكبرى والوجه البحري نهارًا، لطيف ليلا.





كما توقعت أن يسود طقس مائل للحرارة نهارا على السواحل الشمالية الغربية، وعلى السواحل الشرقية، لطيف ليلًا، وتضم السواحل الشمالية "مطروح والإسكندرية ودمياط والعريش ورفح".





وأشارت الهيئة إلى أنه من المتوقع أن يسود طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد نهارًا معتدل ليلًا.





وتوقعت أيضا أن يسود طقس شديد الحرارة شمال الصعيد، وعلى الجنوب نهارًا، لطيف ليلًا، ومحافظات الصعيد تضم "الفيوم وبني سويف والمنيا وقنا وسوهاج وأسيوط والأقصر وأسوان".





نشاط للرياح على جنوب سيناء والسواحل الشمالية وشمال الصعيد والقاهرة وسيناء.



