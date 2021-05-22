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تعرف على حالة الطقس اليوم السبت بمحافظة الدقهلية.. ودرجات الحرارة المتوقعة

السبت 22/مايو/2021 - 06:19 ص
أرشيفية
أرشيفية
محمد كشك
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يسود محافظة الدقهلية اليوم السبت طقس حار حيث تصل درجة الحرارة العظمي إلى 31 درجة مئوية والصغري 17 درجة مئوية.

إلى ذلك، أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم السبت، حيث يسود طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية، حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشديد الحرارة على جنوب البلاد نهارا، معتدل ليلا.

وقالت الهيئة: إنه من المتوقع أن يسود طقس مائل للحرارة نهارا القاهرة الكبرى والوجه البحري نهارًا، لطيف ليلا.

كما توقعت أن يسود طقس مائل للحرارة نهارا على السواحل الشمالية الغربية، وعلى السواحل الشرقية، لطيف ليلًا، وتضم السواحل الشمالية "مطروح والإسكندرية ودمياط والعريش ورفح".

وأشارت الهيئة إلى أنه من المتوقع أن يسود طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد نهارًا معتدل ليلًا.

وتوقعت أيضا أن يسود طقس شديد الحرارة شمال الصعيد، وعلى الجنوب نهارًا، لطيف ليلًا، ومحافظات الصعيد تضم "الفيوم وبني سويف والمنيا وقنا وسوهاج وأسيوط والأقصر وأسوان".

نشاط للرياح على جنوب سيناء والسواحل الشمالية وشمال الصعيد والقاهرة وسيناء.

بيان بدرجات الحرارة:
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة على المدن والعواصم بمحافظات الجمهورية:
درجات الحرارة في القاهرة الصغرى 18 والعظمى 30
درجات الحرارة في شبين الكوم الصغرى 18 والعظمى 30
درجات الحرارة في طنطا الصغرى 18 والعظمى 29
درجات الحرارة في دمنهور الصغرى 18 والعظمى 27
درجات الحرارة في الإسكندرية الصغرى 19 والعظمى 25
درجات الحرارة في بلطيم الصغرى 18 العظمى 26
درجات الحرارة في مطروح الصغرى 17 والعظمى 24
درجات الحرارة في السلوم الصغرى 18 والعظمى 25
درجات الحرارة في سيوة الصغرى 18 والعظمى 29
درجات الحرارة في بورسعيد الصغرى 18 العظمى 25
درجات الحرارة في دمياط الصغرى 18 والعظمى 25
درجات الحرارة في الزقازيق الصغرى 18 والعظمى 30
درجات الحرارة في الإسماعيلية الصغرى 18 والعظمى 30
درجات الحرارة في السويس الصغرى 18 والعظمى 30
درجات الحرارة في العريش الصغرى 19 والعظمى 25
درجات الحرارة في رفح الصغرى 20 والعظمى 25
درجات الحرارة في رأس سدر الصغرى 20 والعظمى 30
درجات الحرارة في نخل الصغرى 16 العظمى 29
درجات الحرارة في نويبع الصغرى 24 والعظمى 33
درجات الحرارة في طابا الصغرى 19 والعظمى 29
درجات الحرارة في كاترين الصغرى 16 والعظمى 29
درجات الحرارة في الطور الصغرى 22 والعظمى 30
درجات الحرارة في شرم الشيخ الصغرى 25 والعظمى 34
درجات الحرارة في الغردقة الصغرى 24 والعظمى 33
درجات الحرارة في مرسى علم الصغرى 24 والعظمى 33
درجات الحرارة في الفيوم الصغرى 20 والعظمى 32
درجات الحرارة في بنى سويف الصغرى 20 والعظمى 32
درجات الحرارة في المنيا الصغرى 20 والعظمى 32
درجات الحرارة في أسيوط الصغرى 21 والعظمى 33
درجات الحرارة في سوهاج الصغرى 24 والعظمى 35
درجات الحرارة في قنا الصغرى 24 والعظمى 37
درجات الحرارة في الأقصر الصغرى 25 والعظمى 39
درجات الحرارة في أسوان الصغرى 26 والعظمى 39
درجات الحرارة في أبوسمبل الصغرى 25 والعظمى 39
درجات الحرارة في الوادى الجديد الصغرى 23 والعظمى 37
درجات الحرارة في شلاتين الصغرى 26 والعظمى 35
درجات الحرارة في أبو رماد الصغرى 25 والعظمى 34
درجات الحرارة في حلايب الصغرى 24 والعظمى 30
درجات الحرارة في رأس حدربة الصغرى 24 والعظمى 29

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