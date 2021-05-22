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سامح شكري: إسرائيل مهتمة بالحفاظ على الهدنة

السبت 22/مايو/2021 - 07:30 ص
سامح شكري وزير الخارجية
سامح شكري وزير الخارجية
هدى عبدالرازق
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قال سامح شكري، وزير الخارجية، تعليقا على نجاح الجهود المصرية في وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مشيرا إلى أن الشعب الفلسطيني تعرض لاعمال عسكرية ومصر عملت على احتواء الأمر، وإعفاء أهالي غزة من ويلات الأعمال العسكرية.

وأشار "شكري"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن مصر قامت بدور الوساطة بين الأطراف، وتم احتواء الأمر، ولم تتسع رقعة المواجهة، مضيفا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي كان مطلع بشكل وثيق بكل التطورات حيث أن القضية الفلسطينية في أولويات الدولة المصرية.

وكشف تفاصيل الاتصال الهاتفي الذي دار بينه وبين وزير الخارجية الإسرائيلي، قائلا: "هناك اهتمام من الجانب الإسرائيلي للحفاظ على الهدنة".

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