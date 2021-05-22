Advertisements

المفتي: أصحاب الفكر المتطرف نبت شيطاني لا علاقة لهم بالدين

السبت 22/مايو/2021 - 07:46 ص
شوقي علام مفتي الجمهورية
شوقي علام مفتي الجمهورية
هدى عبدالرازق
Advertisements
قال الدكتو شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن عناصر الجماعات المتطرفة تتخذ الدين مطية لتحقيق مصالح خاصة، منوها بأن الرسول –صل الله عليه وسلم- كان وضع وصف للعناصر المتطرفة وكأنه معنا في هذا العصر.

وأشار "علام"، خلال لقاء خاص ببرنامج "نظرة" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الجمعة، إلى أن من صفات أصحاب الفكر المتطرف أنهم لم يتعلموا على يد أحد، وإنما نبتهم نبت شيطاني، ولا علاقة لهم بالدين القويم وإنما لهم منطق آخر، مضيفا: "يتكلموا بالحديث والقرآن ولمن لا يعرف حديثهم يكون مغري لهم، ويقول عليهم بتوع ربنا ولكنهم في بعد عن خير البرية".

وأضاف الدكتو شوقي علام، مفتي الجمهورية، أن كل من يعمل الفكر المتطرف إلى أن تقوم الساعة سينسبون إلى الخوارج الأوائل.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مفتي الجمهورية شوقي علام بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

تحذير للمواطنين وأخبار سارة.. 8 رسائل جديدة من وزيرة الصحة

منذ حوالي 19 ساعة

مفاجآت مدوية في تشكيل الأهلي المتوقع أمام صن داونز

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. انهيار عائلة سمير غانم في صلاة الجنازة

منذ حوالي 19 ساعة

أشرف بن شرقي يصدم جماهير الزمالك

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل - موسيماني يحدد الراحلين عن الأهلي

منذ حوالي 10 ساعات

لبلبة لـ"عمرو أديب": سمير غانم كان واقف في ضهري.. والفنانة تظهر بحفل زفاف بعد انتهاء المداخلة (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

بعد رفض هالة صدقي الدعوة احترامًا لسمير غانم.. كواليس حفل الزفاف المثير للجدل بحضور يسرا وإلهام شاهين

منذ حوالي 7 ساعات

وقع على العقود. الصفقة الذهبية في ريال مدريد

منذ حوالي 15 ساعة

بن شرقي يخطط للإنقلاب على الزمالك

منذ يوم

عاجل - برشلونة يحسم صفقتين من العيار الثقيل

منذ حوالي 13 ساعة

صباحًا يسرا وإلهام شاهين في جنازة سمير غانم.. وليلًا مع عمرو دياب ونانسي عجرم بحفل زفاف(صور)

منذ حوالي 7 ساعات

ماجد المصري ومحمود الليثي وهشام ماجد أبرز المشاركين في جنازة سمير غانم

منذ حوالي 19 ساعة

الأهلي يقرر عودة أول المعارين

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. انخفاض جديد في إصابات ووفيات كورونا اليومية و"الصحة" تعلن التفاصيل

منذ حوالي 7 ساعات

كارتيرون يدرس ضم 4 صفقات مدوية لصالح الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. تعرف على أسماء لجنة إدارة الزمالك الجديدة

منذ حوالي 9 ساعات

موضوعات متعلقة

شوقي علام: أفكار الجماعات المتطرفة "غثاء"

آخرها "احتفالية المولد النبوي".. مناسبات تحدث فيها "السيسي" عن تجديد الخطاب الديني

مفتي الجمهورية: المسلم الحق يشارك بإيجابية في المجتمع

المفتي: الجماعات الإرهابية سقطت في خطيئة خيانة الأوطان

مفتي الجمهورية: علماء الأمة ملاذها الآمن.. والأزهر حصنها المنيع

شوقي علام: النقاب يخضع لعادات الأقوام والشعوب وليس قضية دينية

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:45 م

عاجل.. تعرف على أسماء لجنة إدارة الزمالك الجديدة

عاجل.. انهيار عائلة سمير غانم في صلاة الجنازة

01:15 م

بعد رفض هالة صدقي الدعوة احترامًا لسمير غانم.. كواليس حفل الزفاف المثير للجدل بحضور يسرا وإلهام شاهين

01:57 ص

عاجل - برشلونة يحسم صفقتين من العيار الثقيل

07:43 م

أشرف بن شرقي يصدم جماهير الزمالك

09:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: غادة والى وأخواتها

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: طلاق القرن.. تفاصيل انفصال أغنى رجل فى العالم

رامى رشدى
رامى رشدى

رامي رشدي يكتب: علي جمعة..العارف بالله