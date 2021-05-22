المفتي: أصحاب الفكر المتطرف نبت شيطاني لا علاقة لهم بالدين

قال الدكتو شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن عناصر الجماعات المتطرفة تتخذ الدين مطية لتحقيق مصالح خاصة، منوها بأن الرسول –صل الله عليه وسلم- كان وضع وصف للعناصر المتطرفة وكأنه معنا في هذا العصر.





وأشار "علام"، خلال لقاء خاص ببرنامج "نظرة" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الجمعة، إلى أن من صفات أصحاب الفكر المتطرف أنهم لم يتعلموا على يد أحد، وإنما نبتهم نبت شيطاني، ولا علاقة لهم بالدين القويم وإنما لهم منطق آخر، مضيفا: "يتكلموا بالحديث والقرآن ولمن لا يعرف حديثهم يكون مغري لهم، ويقول عليهم بتوع ربنا ولكنهم في بعد عن خير البرية".



