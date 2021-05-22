السفير الفلسطيني لدى القاهرة: نحتاج إلى يد العون والمساعدة

أشاد دياب اللوح السفير الفلسطيني لدى القاهرة، بالدور المحوري والتاريخي لمصر تجاه القضية الفلسطينية وعلاقاتها الفعالة مع كافة الاطراف وتحركاتها الهادفة في صون الأمن والاستقرار في المنطقة، معربا عن خالص شكره للرئيس عبد الفتاح السيسي وحرصه على الوصول لاتفاق وقف إطلاق النار بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي.





وأضاف اللوح، خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي تعبر عن أصالة وعروبة مصر الشقيقة الكبرى لكل العرب، لافتا أنها جاءت في وقت ما أحوج الشعب الفلسطيني فيه إلى مد يد العون والمساعدة له لإعادة إعمار ما دمره الاحتلال الإسرائيلي.



