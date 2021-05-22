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إثيوبيا تدفع بحشود عسكرية إلى حدود السودان

السبت 22/مايو/2021 - 07:37 ص
قوات عسكرية إثيوبية
قوات عسكرية إثيوبية
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كشفت صحيفة "سودان تريبيون"، عن وصول قوات إثيوبية مدعومة بمليشيات الأمهرا تتجه نحو مستوطنة قطراند الإثيوبية داخل أراضي الفشقة السودانية التابعة لولاية القضارف.

وأشارت إلى أن هذه القوات قادمة من مدينة بحر دار عاصمة اقليم الامهراء ومدينة قندر، ومدعومة بمليشيات الأمهرا اتجهت نحو مستوطنة قطراند وهي مزودة بعتاد حربي ورشاشات قناصة ومدافع ودبابات.

كان الجيش السوداني فرض سيطرته قبل أسبوعين على مستوطنة "شاي بيت" الإثيوبية داخل أراضي الفشقة، ولدى مخاطبته القوات بالفشقة قبل أسبوع أكد عضو مجلس السيادة الفريق أول شمس الديم كباشي استعادة 95% من أراضي الفشقة.

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