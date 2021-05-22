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كندا: ندرس قرار حول ارتكاب إيران "عملا إرهابيا" بإسقاط الطائرة الأوكرانية

السبت 22/مايو/2021 - 07:53 ص
الطائرة الأوكرانية
الطائرة الأوكرانية
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قالت السلطات الكندية، إنها تدرس قرار محكمة أونتاريو حول ارتكاب إيران "عملا إرهابيا" بإسقاط الطائرة الأوكرانية.

وأفادت قناة العربية الإخبارية، بأن السلطات الكندية قلقة من نقص المعلومات التي قدمتها إيران حول إسقاط الطائرة الأوكرانية.

يذكر أن رحلة الخطوط الجوية الدولية الأوكرانية 752 (PS752) كانت رحلة ركاب دولية مجدولة من طهران إلى كييف تديرها الخطوط الجوية الدولية الأوكرانية.

وفي 8 يناير 2020، أسقط الحرس الثوري الإيراني طائرة تلك الرحلة، وهي من طراز بوينغ 737-800، بعد وقت قصير من إقلاعها من مطار الإمام الخميني الدولي في طهران وعزا الحادث إلى خطأ بشري.

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