تتجه الأنظار صوب المباراة المرتقبة والهامة بين الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ونظيره صن داونز الجنوب إفريقي، ضمن منافسات إياب دور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.









موعد مباراة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال إفريقيا





ومن المقرر أن يحل الأهلي ضيفًا على نظيره صن داونز الجنوب إفريقي، عصر اليوم السبت، عند الساعة الثالثة بتوقيت القاهرة، والرابعة بتوقيت مكة المكرمة، والخامسة بتوقيت أبوظبي.





معلق مباراة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال إفريقيا





وسوف تذاع مباراة الأهلي وصن داونز على قناة بي إن سبورت 4، بتعليق التونسي عصام الشوالي.





جدير بالذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، كان قد نجح في تحقيق الفوز أمام نظيره صن داونز الجنوب إفريقي، بثنائية نظيفة، في القاهرة، ويسعى لتأكيد التأهل إلى نصف نهائي البطولة.



