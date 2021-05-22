موعد مباراة توتنهام ضد ليستر سيتي في الدوري الانجليزي

يواجه توتنهام نظيره ليستر سيتي، يوم الأحد المقبل، على ملعب ووكرز، ضمن منافسات المرحلة الثامنة والثلاثون من بطولة الدوري الإنجليزي لبريميرليج.









ومن المقرر أن ينطلق اللقاء في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، والسادسة بتوقيت السعودية، والساعة السابعة بتوقيت الإمارات، والثالثة عصرا بتوقيت جرينتش.









ويسعى توتنهام لتحقيق نتيجة إيجابية أمام ليستر سيتي؛ لتعويض الهزيمة التي تعرض لها الجولة الماضية على يد أستون فيلا، بهدفين مقابل هدف.









كما سيقاتل ليستر سيتي لخطف الثلاث نقاط من توتنهام لاقتحام المربع الزهبي، ومحاولة تعويض سقوطه الجولة الماضية على يد تشيلسي، بهدفين لهدف.





ويتواجد ليستر سيتي في المركز الخامس من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 66 نقطة، بفارق الأهداف عن ليفربول صاحب المركز الرابع، فيما يأاي توتنهام في المركز السابع برصيد 59 نقطة.



