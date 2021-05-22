Advertisements

الهند تسجل 257299 إصابة جديدة بفيروس كورونا

السبت 22/مايو/2021 - 08:36 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
Advertisements

سجلت السلطات الصحية في الهند السبت، 257299 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، بينما زاد عدد الوفيات بواقع 4194، في استمرار لتسجيل أعداد مرتفعة في عدد الوفيات.

 

وأوضحت وزارة الصحة الهندية، أن إجمالي إصابات فيروس كورونا في البلاد بلغ 26.3 مليون، بينما وصل عدد الوفيات إلى 295525.

 

وسجلت الإصابات بفيروس كورونا بالهند في الثلث الأول من شهر مايو الجاري أرقاما قياسية حيث تجاوزت على مدى أيام عدة 400 ألف إصابة على أساس يومي.

 

وطالبت وزارة الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات في الهند، بإزالة جميع الإشارات إلى السلالة الهندية من فيروس كورونا من مواقع التواصل الاجتماعي.

 

جاء ذلك بعدما أفادت منظمة الصحة العالمية بوقت سابق هذا الشهر بأن المتحور الهندي من كوفيد-19، هو أحد العوامل التي أدت إلى تفشي الفيروس بوتيرة متسارعة بالهند، لأنه أكثر عدوى وفتكا، ومقاومة للقاحات.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا الهند التحور الهندي إصابات كورونا

أخبار تهمك

مفاجآت مدوية في تشكيل الأهلي المتوقع أمام صن داونز

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. انخفاض جديد في إصابات ووفيات كورونا اليومية و"الصحة" تعلن التفاصيل

منذ حوالي 8 ساعات

وقع على العقود. الصفقة الذهبية في ريال مدريد

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. انهيار عائلة سمير غانم في صلاة الجنازة

منذ حوالي 21 ساعة

لبلبة لـ"عمرو أديب": سمير غانم كان واقف في ضهري.. والفنانة تظهر بحفل زفاف بعد انتهاء المداخلة (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

ماجد المصري ومحمود الليثي وهشام ماجد أبرز المشاركين في جنازة سمير غانم

منذ حوالي 21 ساعة

أشرف بن شرقي يصدم جماهير الزمالك

منذ حوالي 13 ساعة

بعد رفض هالة صدقي الدعوة احترامًا لسمير غانم.. كواليس حفل الزفاف المثير للجدل بحضور يسرا وإلهام شاهين

منذ حوالي 8 ساعات

بن شرقي يخطط للإنقلاب على الزمالك

منذ يوم

تحذير للمواطنين وأخبار سارة.. 8 رسائل جديدة من وزيرة الصحة

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل - موسيماني يحدد الراحلين عن الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل - برشلونة يحسم صفقتين من العيار الثقيل

منذ حوالي 14 ساعة

الأهلي يقرر عودة أول المعارين

منذ حوالي 10 ساعات

تعرف على رد فعل يسرا بعد الهجوم عليها بسبب رقصها مع الهضبة

منذ ساعة و 17 دقيقة

عاجل.. تعرف على أسماء لجنة إدارة الزمالك الجديدة

منذ حوالي 10 ساعة

صباحًا يسرا وإلهام شاهين في جنازة سمير غانم.. وليلًا مع عمرو دياب ونانسي عجرم بحفل زفاف(صور)

منذ حوالي 9 ساعات

موضوعات متعلقة

الهند تعلن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 21393

قفزة جديدة في إصابات كورونا بالهند

الهند تسجل أكثر من 27 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا

بريطانيا ترسل أجهزة تنفس صناعي للهند لموجهة أزمة كورونا

هل وصلت سلالة كورونا المتحورة بالهند إلى مصر؟

هل لقاحات كورونا تصلح مع سلالة الهند المتحورة؟

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:46 ص

تعرف على رد فعل يسرا بعد الهجوم عليها بسبب رقصها مع الهضبة

عاجل.. تعرف على أسماء لجنة إدارة الزمالك الجديدة

11:45 م

عاجل.. انهيار عائلة سمير غانم في صلاة الجنازة

01:15 م

بعد رفض هالة صدقي الدعوة احترامًا لسمير غانم.. كواليس حفل الزفاف المثير للجدل بحضور يسرا وإلهام شاهين

01:57 ص

عاجل - برشلونة يحسم صفقتين من العيار الثقيل

07:43 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: غادة والى وأخواتها

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: طلاق القرن.. تفاصيل انفصال أغنى رجل فى العالم

رامى رشدى
رامى رشدى

رامي رشدي يكتب: علي جمعة..العارف بالله