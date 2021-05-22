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انتحار شاب بطعنتين بالصدر وقطع شرايين وسقوطه من أعلى ببورسعيد

السبت 22/مايو/2021 - 08:41 ص
بوابة الفجر
شيماء الريس
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استقبلت مستشفي الزهور المركزي، صباح اليوم السبت، جثه الشاب محمد عبده محمد، ٢٨ سنه، يسكن بابراج النور، أثر طعنتين في الصدر، وقطع شرايين الأيدي وبادعاء سقوط من الدور السادس جثه هامده.


تلقي اللواء ناصر حريز مدير أمن بورسعيد ومساعد وزير الداخلية، بلاغا يفيد بمصرع شاب يدعى محمد عبده محمد، ٢٨ سنه، يسكن بابراج النور الدور الثاني، فى نطاق حي الضواحي، أثر طعنتين في الصدر، وقطع شرايين الأيدي، والادعاء أنه سقط من الدور السادس.


وتم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفي الزهور المركزي، تحت تصرف النيابة، لحين استكمال التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث، واستخراج تصريح الدفن.

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