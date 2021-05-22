تعرف على رد فعل يسرا بعد الهجوم عليها بسبب رقصها مع الهضبة





وانتقد الجمهور يسرا؛ حيث وبخها البعض انها لم تراع شعور عائلة سمير غانم ورقصت وغنت.









حرصت الفنانة يسرا ولبلبة والهام شاهين على حضور فرح ابن أحد رجال الأعمال بالجونة.













وظهر الثلاثي صباحا في جنازة الفنان الراحل سمير غانم ؛ ليسافروا بعدها إلي الجونه لحضور الفرح.













وأحيا النجم عمرو دياب فرح ابن أحد رجال الأعمال وذلك في الجونة بحضور كبير للفنانين والفنانات .













وكان على رأس الحاضرين النجمة يسرا والمنتج جمال العدل والراقصة جوهرة وإلهام شاهين و لبلبة ومجموعة كبيرة من الفنانين .













حرص نجوم الفن على التواجد بمسجد المشير مبكرا قبل الصلاة على الفنان الراحل سمير غانم، ومنهم الهام شاهين ولبلبة وبيومى فؤاد.





وتقدم الجنازة ابنتا سمير غانم دنيا وإيمي، بالإضافة إلى عدد من نجوم الفن وأعضاء مجلس نقابة المهن التمثيلية، وعائلة الفنان الراحل.







