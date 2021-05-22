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طائرات مسيرة مجهولة تهاجم قاعدتين عسكريتين شرقي

السبت 22/مايو/2021 - 09:05 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
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أفادت صحيفة "أحوال" التركية، اليوم السبت، بأن طائرات مسيرة مجهولة هاجمت قاعدتين عسكريتين شرقي البلاد، وتحديدا باتمان وشرناق، من دون وقوع إصابات أو أضرار.

 

وأصدرت وزارة الدفاع التركية، بيانًا قالت فيه إن "هجوما استهدف القاعدة العسكرية التركية باتمان الواقعة في جيرناك، والتي تحتوي على طائرات مسيرة، وكذلك قيادة الفرقة المشاة 23، من دون وقوع أي إصابات في الأرواح والممتلكات".

 

وكانت الصحيفة التركية رجحت أن يكون وراء هذه الهجمات حزب العمال الكردستاني، الذي تعتبره أنقرة حزبا "إرهابيا"، مؤكدة ان ذلك يعتبر تطورا ملحوظا في مهاجمة الجيش التركي.

 

وتمكنت وزارة الدفاع التركية، من تعطيل الطائرات التي هاجمت القاعدتين.

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طائرات مسيرة مجهولة تركيا

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