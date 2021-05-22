Advertisements

بوسي تخطف الانظار في احدث ظهور لها

السبت 22/مايو/2021 - 09:06 ص
بوابة الفجر
Advertisements
نشرت الفنانة بوسي صورا جديدة لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.



وظهرت بوسي في الصور بإطلالة كاجوال انيقة، حيث ظهرت ببنطلون جينز و جاكيت اسود كما تركت شعرها منسدلا علي كتفيها .



وعلقت علي الصور قائلة : غني علي العالي .



يذكر أن جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، كرمت النجمة بوسى، ومنحتها درع الجامعة، بعد إحيائها حفلًا غنائيًا مميزًا على خشبة مسرح الجامعة، وسط إجراءات احترازية مشددة.  

 

وجاء الحفل تزامنًا مع نهاية 2020 التي أجبرت العالم على التباعد والانعزال، لتختار بوسي توديعها بجرعة أمل بغناء عدد من أغنياتها التي مزجت فيها بين البهجة والتفاؤل، وجاءت اطلالة بوسي بفستان أسود أنيق جذب الأنظار.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

بعد رفض هالة صدقي الدعوة احترامًا لسمير غانم.. كواليس حفل الزفاف المثير للجدل بحضور يسرا وإلهام شاهين

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. انهيار عائلة سمير غانم في صلاة الجنازة

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل - برشلونة يحسم صفقتين من العيار الثقيل

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. انخفاض جديد في إصابات ووفيات كورونا اليومية و"الصحة" تعلن التفاصيل

منذ حوالي 8 ساعات

ماجد المصري ومحمود الليثي وهشام ماجد أبرز المشاركين في جنازة سمير غانم

منذ حوالي 21 ساعة

أشرف بن شرقي يصدم جماهير الزمالك

منذ حوالي 13 ساعة

وقع على العقود. الصفقة الذهبية في ريال مدريد

منذ حوالي 17 ساعة

لبلبة لـ"عمرو أديب": سمير غانم كان واقف في ضهري.. والفنانة تظهر بحفل زفاف بعد انتهاء المداخلة (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - موسيماني يحدد الراحلين عن الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

مفاجآت مدوية في تشكيل الأهلي المتوقع أمام صن داونز

منذ حوالي 9 ساعات

الأهلي يقرر عودة أول المعارين

منذ حوالي 10 ساعات

تحذير للمواطنين وأخبار سارة.. 8 رسائل جديدة من وزيرة الصحة

منذ حوالي 21 ساعة

تعرف على رد فعل يسرا بعد الهجوم عليها بسبب رقصها مع الهضبة

منذ ساعة و 17 دقيقة

عاجل.. تعرف على أسماء لجنة إدارة الزمالك الجديدة

منذ حوالي 10 ساعة

صباحًا يسرا وإلهام شاهين في جنازة سمير غانم.. وليلًا مع عمرو دياب ونانسي عجرم بحفل زفاف(صور)

منذ حوالي 9 ساعات

بن شرقي يخطط للإنقلاب على الزمالك

منذ يوم
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:46 ص

تعرف على رد فعل يسرا بعد الهجوم عليها بسبب رقصها مع الهضبة

عاجل.. تعرف على أسماء لجنة إدارة الزمالك الجديدة

11:45 م

عاجل.. انهيار عائلة سمير غانم في صلاة الجنازة

01:15 م

بعد رفض هالة صدقي الدعوة احترامًا لسمير غانم.. كواليس حفل الزفاف المثير للجدل بحضور يسرا وإلهام شاهين

01:57 ص

عاجل - برشلونة يحسم صفقتين من العيار الثقيل

07:43 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: غادة والى وأخواتها

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: طلاق القرن.. تفاصيل انفصال أغنى رجل فى العالم

رامى رشدى
رامى رشدى

رامي رشدي يكتب: علي جمعة..العارف بالله