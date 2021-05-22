Advertisements
عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي ضد صن داونز في دوري أبطال أفريقيا
السبت 22/مايو/2021 - 09:00 ص
محمد أيمن
Advertisements
تقام اليوم السبت مواجهة الأهلي ضد صن داونز والتي تجمع الفريقان لحساب مباريات إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري ابطال أفريقيا.
ومن المُنتظر أن تنطلق المواجهة بين الفريقين في تمام الساعة الثالثة عصرًا بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة الرابعة عصرًا بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية.
تُنقل المواجهة بين الفريقين عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي الناقل الحصري والوحيد لمباريات دوري أبطال أفريقيا.
فيما يُمكن مشاهدة المباراة عبر قناة مكسبي الفضائية على النايل سات عبر التردد 11411 ومعامل تصحيح الخطأ 3/4 ومعدل الترميز 27500
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا
Advertisements