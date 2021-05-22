عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي ضد صن داونز في دوري أبطال أفريقيا

تقام اليوم السبت مواجهة الأهلي ضد صن داونز والتي تجمع الفريقان لحساب مباريات إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري ابطال أفريقيا.





ومن المُنتظر أن تنطلق المواجهة بين الفريقين في تمام الساعة الثالثة عصرًا بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة الرابعة عصرًا بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية.





تُنقل المواجهة بين الفريقين عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي الناقل الحصري والوحيد لمباريات دوري أبطال أفريقيا.





فيما يُمكن مشاهدة المباراة عبر قناة مكسبي الفضائية على النايل سات عبر التردد 11411 ومعامل تصحيح الخطأ 3/4 ومعدل الترميز 27500