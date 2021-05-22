Advertisements
هزة أرضية بقوة 6.7 ريختر تضرب المحيط الهادئ
السبت 22/مايو/2021 - 09:22 ص
وكالات
Advertisements
ضرب زلزال بقوة 6.7 درجة بمقياس ريختر، اليوم السبت، سواحل جزر فيجي في المحيط الهادئ.
ورصد مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي،
الهزة الأرضية عند الساعة 22:13 مساء الجمعة بتوقيت UTC.
وأوضح مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي،
أن بؤرة الزلزال كانت بعمق 10 كيلومترات، وكانت تقع على بعد 348 كلم شرقي مدينة لاباسا
على جزيرة فانوا ليفو.
وحتى الآن، لم ترد أي معلومات عن وقوع دمار
أو ضحايا أو إصابات.
ويذكر أن عدد سكان دولة فيجي التي تمثل
مجموعة من الجزر في الجزء الغربي من المحيط الهادئ، أكثر من 926 ألف نسمة حسب إحصاءات
عام 2018.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا
Advertisements