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ننشر خطوات التسجيل بمبادرة القضاء على قوائم الانتظار ببطاقة التأمين الصحي

السبت 22/مايو/2021 - 09:27 ص
مبادرة القضاء على قوائم الانتظار
مبادرة القضاء على قوائم الانتظار
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ننشر خطوات التسجيل بمبادرة القضاء على قوائم الانتظار ببطاقة التأمين الصحي

أوضحت وزارة الصحة والسكان المصرية، آليات التسجيل في مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لإنهاء قوائم انتظار الجراحات الحرجة والعاجلة، التي تقدم جميع خدماتها مجانًا للمستفيدين منها، مشيرة إلى التخصصات الطبية التي تشملها مبادرة رئيس الجمهورية لإنهاء قوائم الانتظار، مؤكدة على أن إجراء العمليات الجراحية يتم مجانًا ضمن المبادرة.

وسنستعرضض لكم كافة التفاصيل لمبادرة الرئيس لإنهاء قوائم الانتظار، والتخصصات المتاحة ضمن المبادرة، وفقًا لما أعلنته وزارة الصحة والسكان المصرية:-

طريقة التسجيل في مبادرة رئيس الجمهورية لإنهاء قوائم الانتظار

- في حال كان المريض يتبع التأمين الصحي، يتجه لأقرب لجنة تأمين صحي.

- حال عدم تبعية المواطن للتأمين الصحي فعليه التوجه لأقرب مستشفى حكومي.

- يتم الكشف على المريض وعرض حالته على لجنة متخصصة لإصدار القرار.

تتواصل المستشفى مع المريض، وتحدد موعدا للفحص وإجراء العملية.

العمليات التي يتم إجراؤها ضمن مبادرة الرئيس لإنهاء قوائم الانتظار

- قساطر القلب.

- جراحات القلب.

- جراحة المخ والأعصاب.

- جراحة العظام.

- جراحات الرمد.

- جراحة الأورام.

- الأوعية الدموية.

- زراعة الكبد.

- زراعة القوقعة.

- زراعة الكلى.

- القساطر المخية.

كما أشارت «الصحة» إلى تلقي جميع الاستفسارات الخاصة بالمبادرة يوميا من الساعة التاسعة صباحا، وحتى الساعة السادسة مساء عن طريق الخط الساخن، 15300.

يأتي ذلك في ظل توجيهات رئيس الجمهورية بسرعة إنهاء قوائم انتظار مرضى الجراحات والتدخلات الطبية الحرجة، خلال فترة زمنية 6 أشهر ومجاناً، مع مراعاة الحالات الحرجة.

وناشدت الوزارة المواطنين ممن يحتاجون للتدخلات الجراحية العاجلة لسرعة التسجيل ببرنامج قوائم الانتظار، حرصًا على صحة المواطنين، في إطار خطة الوزارة لتكثيف العمل بمبادرة الرئيس للقضاء على قوائم الانتظار.

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مبادرة القضاء على قوائم الانتظار بطاقة التامين الصحي التامين الصحي

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