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تعرف على ترتيب الدوري الإسباني قبل مواجهات اليوم السبت الفاصلة

السبت 22/مايو/2021 - 09:00 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
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يستعد عشاق كرة القدم العالمية اليوم لمشاهدة مباراة من العيار الثقيل تجمع بين ريال مدريد وفياريال ضمن مباريات الجولة الأخيرة ال 37 من بطولة الدوري الإسباني الليجا، بينما سيواجه فريق أتليتكو مدريد نظيره بلد الوليد.


وتقام مباراة المرينجى ضد فياريال فى تمام السادسة مساءًا بتوقيت القاهرة والسابعة مساءًا بتوقيت السعودية وسيذاع اللقاء عبر قناة بي أن سبورتس 1.


ويسعي ريال مدريد للفوز بالمباراة مع خسارة أتليتكو مدريد أمام بلد الوليد ليفوز بالدوري هذا الموسم بينما فى حال فوز أتليتكو مدريد يتوج رسميًا بالليجا هذا الموسم.


1 أتلتيكو مدريد، 83 نقطة.
2 ريال مدريد، 81 نقطة.
3 برشلونة، 76 نقطة.
4 إشبيلية، 74 نقطة.
5 ريال سوسيداد، 59 نقطة.
6 ريال بيتيس، 58 نقطة.
7 فياريال، 58 نقطة.
8 سيلتا فيجو، 53 نقطة.
9 أتلتيك بلباو، 46 نقطة.
10 غرناطة، 45 نقطة.
11 أوساسونا، 44 نقطة.
12 قادش، 43 نقطة.
13 فالنسيا، 42 نقطة.
14 ليفانتي، 40 نقطة.
15 ألافيس، 38 نقطة.
16 خيتافي، 37 نقطة.
17 هويسكا، 33 نقطة.
18 إلتشي، 33 نقطة.
19 بلد الوليد، 31 نقطة.
20 إيبار، 30 نقطة.

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