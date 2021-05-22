البرنامج الزمني لمباراة كأس السوبر الأفريقي بين الأهلي ونهضة بركان

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة كأس السوبر الأفريقي، والذي يجمع بين الأهلي المصري ونهضة بركان المغربي، عن البرنامج الزمني المعد للفريقين في الدوحة.









ويواجه الأهلي نظيره نهضة بركان، يوم الجمعة المقبل التاسع والعشرين من شهر مايو الجاري، على ملعب جاسم بن حمد بنادي السد.









ومن المقرر أن تصل بعثة الأهلي، في تمام الساعة الواحدة والنصف، فجر الإثنين المقبل، للإقامة في فندق كبير بالدوحة، أما بعثة نهضة بركان، ستصل يوم الثلاثاء.









وسينضم الأهلي إلى نفس فندق إقامة نهضة بركان، في هذا اليوم، ليكون الفريقان في فندق واحد، وكذلك كافة المشاركين في السوبر الأفريقي من مسؤولين بالاتحاد الافريقي.









ويتدرب الأهلي على الملعب رقم 3 بملاعب التدريب بجامعة قطر، أحد ملاعب مونديال قطر 2022، في حين يتدرب نهضة بركان على الملعب رقم 2، كما يؤدي الفريقان التدريب الرئيسي لهما على ملعب المباراة، في اليوم السابق للقاء.



