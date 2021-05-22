Advertisements

البرنامج الزمني لمباراة كأس السوبر الأفريقي بين الأهلي ونهضة بركان

السبت 22/مايو/2021 - 09:30 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
Advertisements
أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة كأس السوبر الأفريقي، والذي يجمع بين الأهلي المصري ونهضة بركان المغربي، عن البرنامج الزمني المعد للفريقين في الدوحة.


ويواجه الأهلي نظيره نهضة بركان، يوم الجمعة المقبل التاسع والعشرين من شهر مايو الجاري، على ملعب جاسم بن حمد بنادي السد.


ومن المقرر أن تصل بعثة الأهلي، في تمام الساعة الواحدة والنصف، فجر الإثنين المقبل، للإقامة في فندق كبير بالدوحة، أما بعثة نهضة بركان، ستصل يوم الثلاثاء.


وسينضم الأهلي إلى نفس فندق إقامة نهضة بركان، في هذا اليوم، ليكون الفريقان في فندق واحد، وكذلك كافة المشاركين في السوبر الأفريقي من مسؤولين بالاتحاد الافريقي.


ويتدرب الأهلي على الملعب رقم 3 بملاعب التدريب بجامعة قطر، أحد ملاعب مونديال قطر 2022، في حين يتدرب نهضة بركان على الملعب رقم 2، كما يؤدي الفريقان التدريب الرئيسي لهما على ملعب المباراة، في اليوم السابق للقاء.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

نهضة بركان كأس السوبر الافريقي الاهلي الأهلي ضد نهضة بركان

أخبار تهمك

لبلبة لـ"عمرو أديب": سمير غانم كان واقف في ضهري.. والفنانة تظهر بحفل زفاف بعد انتهاء المداخلة (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

وقع على العقود. الصفقة الذهبية في ريال مدريد

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل - برشلونة يحسم صفقتين من العيار الثقيل

منذ حوالي 14 ساعة

ماجد المصري ومحمود الليثي وهشام ماجد أبرز المشاركين في جنازة سمير غانم

منذ حوالي 21 ساعة

أشرف بن شرقي يصدم جماهير الزمالك

منذ حوالي 13 ساعة

صباحًا يسرا وإلهام شاهين في جنازة سمير غانم.. وليلًا مع عمرو دياب ونانسي عجرم بحفل زفاف(صور)

منذ حوالي 9 ساعات

بن شرقي يخطط للإنقلاب على الزمالك

منذ يوم

عاجل.. انخفاض جديد في إصابات ووفيات كورونا اليومية و"الصحة" تعلن التفاصيل

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يقرر عودة أول المعارين

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. تعرف على أسماء لجنة إدارة الزمالك الجديدة

منذ حوالي 10 ساعة

مفاجآت مدوية في تشكيل الأهلي المتوقع أمام صن داونز

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - موسيماني يحدد الراحلين عن الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

تعرف على رد فعل يسرا بعد الهجوم عليها بسبب رقصها مع الهضبة

منذ ساعة و 17 دقيقة

تحذير للمواطنين وأخبار سارة.. 8 رسائل جديدة من وزيرة الصحة

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. انهيار عائلة سمير غانم في صلاة الجنازة

منذ حوالي 21 ساعة

بعد رفض هالة صدقي الدعوة احترامًا لسمير غانم.. كواليس حفل الزفاف المثير للجدل بحضور يسرا وإلهام شاهين

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

موعد مباراة الأهلي ضد نهضة بركان في نهائي كأس السوبر الإفريقي

عاجل.. الكاف يحدد ملعب السوبر الإفريقي

كاف يحدد ملعب نهائي كأس السوبر الإفريقي

كاف يحدد ملعب نهائي كأس السوبر الإفريقي

اتحاد الكاف يعلن موعد مباراة كأس السوبر الأفريقي

موعد السوبر الإفريقي بين الأهلي ونهضة بركان المغربي

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:46 ص

تعرف على رد فعل يسرا بعد الهجوم عليها بسبب رقصها مع الهضبة

عاجل.. تعرف على أسماء لجنة إدارة الزمالك الجديدة

11:45 م

عاجل.. انهيار عائلة سمير غانم في صلاة الجنازة

01:15 م

بعد رفض هالة صدقي الدعوة احترامًا لسمير غانم.. كواليس حفل الزفاف المثير للجدل بحضور يسرا وإلهام شاهين

01:57 ص

عاجل - برشلونة يحسم صفقتين من العيار الثقيل

07:43 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: غادة والى وأخواتها

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: طلاق القرن.. تفاصيل انفصال أغنى رجل فى العالم

رامى رشدى
رامى رشدى

رامي رشدي يكتب: علي جمعة..العارف بالله