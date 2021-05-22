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تعرف على موعد توقيع مبابي لريال مدريد

السبت 22/مايو/2021 - 09:30 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن موعد توقيع الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، لنادي ريال مدريد.


ومن المقرر أن ينتهي عقد مبابي مع سان جيرمان في صيف 2022، ويرفض النجم الفرنسي، كل عروض التجديد حتى الآن.


وبحسب برنامج "الشيرنجيتو" الإسباني، فإن ريال مدريد سيحصل على توقيع مبابي خلال فترة تتراوح من شهر إلى شهرين على الأكثر.


وتابع البرنامج، أن كيليان مبابي حسم مستقبله بالفعل، وأنه يريد الانتقال إلى صفوف ريال مدريد خلال الفترة المقبلة.


وكانت هناك بعض التقارير التي أشارت إلى، أن باريس سان جيرمان عرض على مبابي، الحصول على أي راتب يريده، للتوقيع على عقد جديد، لكن اللاعب رفض ذلك.

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