



ننشر تردد قناة RTI الايفوارية 2021 المفتوحة الناقلة لمباراة الاهلي وصن داونز الجنوب افريقي في اياب ربع نهائي دوري ابطال افريقيا





ننشر تردد قناة RTI الايفوارية المفتوحة الناقلة لمباراة الاهلي وصن داونز الجنوب افريقي، اليوم السبت الموافق 22/5/2021، في إطار منافسات إ ياب دور ربع نهائى دورى ابطال افريقيا لكرة القدم 2021 .





قناة RTI الايفوارية

ويجرى الاجتماع الكروى بين الفريق الاول لكرة القدم بنادى الاهلى امام الفريق الاول لنادى صن داونز الجنوب افريقى فى تمام الساعة الثالثة مساء غدا السبت الموافق الثانى والعشرين من شهر مايو من العام الجارى بتوقيت العاصمة المصرية القاهرة فى اياب الجزء ربع نهائى دورى ابطال افريقيا لكرة القدم.





قناة RTI الايفوارية 2021

وكان الفريق الاول للنادى الاهلى قد حقق الربح على حساب الفريق الاول لنادى صن داونز الجنوب افريقى فى ذهاب ربع نهائى دورى ابطال افريقيا بنتيجة هدفين دون رد في المباراة التى اقيمت على ملعب الاهلى وى السلام.





تردد قناة RTI الايفوارية الناقلة لمباراة الاهلي وصن داونز





التردد: 11881.





الاستقطاب: عمودي.





معدل الترميز: 27500.





معامل تصحيح الخطأ: 6/5.



