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ننشر تردد قناة RTI الايفوارية 2021 المفتوحة الناقلة لمباراة الاهلي وصن داونز الجنوب افريقي في اياب ربع نهائي دوري ابطال افريقيا

السبت 22/مايو/2021 - 09:32 ص
الاهلي وصن داونز
الاهلي وصن داونز
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ننشر تردد قناة RTI الايفوارية 2021 المفتوحة الناقلة لمباراة الاهلي وصن داونز الجنوب افريقي في اياب ربع نهائي دوري ابطال افريقيا

ننشر تردد قناة RTI الايفوارية المفتوحة الناقلة لمباراة الاهلي وصن داونز الجنوب افريقي، اليوم السبت الموافق 22/5/2021، في إطار منافسات إياب دور ربع نهائى دورى ابطال افريقيا لكرة القدم 2021.

قناة RTI الايفوارية
ويجرى الاجتماع الكروى بين الفريق الاول لكرة القدم بنادى الاهلى امام الفريق الاول لنادى صن داونز الجنوب افريقى فى تمام الساعة الثالثة مساء غدا السبت الموافق الثانى والعشرين من شهر مايو من العام الجارى بتوقيت العاصمة المصرية القاهرة فى اياب الجزء ربع نهائى دورى ابطال افريقيا لكرة القدم.

قناة RTI الايفوارية 2021
وكان الفريق الاول للنادى الاهلى قد حقق الربح على حساب الفريق الاول لنادى صن داونز الجنوب افريقى فى ذهاب ربع نهائى دورى ابطال افريقيا بنتيجة هدفين دون رد في المباراة التى اقيمت على ملعب الاهلى وى السلام.

تردد قناة RTI الايفوارية الناقلة لمباراة الاهلي وصن داونز

التردد: 11881.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

ننشر تردد قناة RTI الايفوارية 2021 المفتوحة الناقلة لمباراة الاهلي وصن داونز الجنوب افريقي في اياب ربع نهائي دوري ابطال افريقيا

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