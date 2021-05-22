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تعرف على طريقة تسجيل بيانات منحة العمالة الغير منتظمة 2021 بالرقم القومي وزارة القوي العاملة

السبت 22/مايو/2021 - 09:43 ص
العمالة الغير منتظمة 2021
العمالة الغير منتظمة 2021
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تعرف على طريقة تسجيل بيانات منحة العمالة الغير منتظمة 2021 بالرقم القومي وزارة القوي العاملة

زاد البحث من قبل العددي من المواطنين عن مواعيد صرف الدفعة السادسة من منحة العمالة الغير منتظمة، فقد تم إستفادة عدد كبير من المواطنين في المراحل الأولي من منحة العمالة الغير منتظمة، حيث زاد البحث من قبل موقع وزارة القوي العاملة عن مواعيد صرف منحة العمالة غير المنتظمة، حيث تم طرح المنحة من قبل وزارة القوي العاملة المصرية بعد انتشار فيروس كورونا المستجد وفرض الحظر مما سبب في التأثير علي العمالة اليومية، لذلك قامت وزارة القوي العاملة بفرض تلك المنحة للعمالة الغير منتظمة.

طريقة التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة
بعد زيادة البحث من قبل العديد من المواطنين عن طريقة الحصول علي منحة العمالة الغير منتظمة، قامت وزارة القوي العاملة بتوفير رابط يتمكن من خلاله المواطنين من الاستعلام عن المنحة بسهولة، حيث يتم الاستعلام عن طريق التالي:

- يتم الدخول لموقع وزارة القوي العاملة.
- يسجل الرقم القومي الخاص بالمستعلم.
- يكتب أسم المستعلم بالكامل.
- يتم الضغط علي زر الاستعلام عن المنحة
- تظهر بعدها نتيجة المنحة وهل حصل اسم المستعلم علي المنحة أم لا.

منحة العمالة الغير منتظمة
قامت وزارة تالقوي العاملة بالإعلان عن صرف الدفعة السادسة من منحة العمالة الغير منتظمة، التي تساعد العمالة غير المنتظمة في توفير إحتياجاتهم، خاصة بعد إنتشار فيروس كورونا بشكل كبير وفرض حظر التجوال، الذي أثر علي عدد كبير من العمالة الغير منتظمة لذلك قامت وزارة القوي العاملة بتوفير رابط يتمكن المواطنين من التسجيل من خلاله من أجل الحصول علي منحة العمالة غير منتظمة، حيث يتم صرف 500 جنيه لمن ينطبق عليهم الشروط.

تعرف على طريقة تسجيل بيانات منحة العمالة الغير منتظمة 2021 بالرقم القومي وزارة القوي العاملة

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