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ترتيب هدافي الدوري الإسباني قبل مواجهات اليوم السبت الفاصلة

السبت 22/مايو/2021 - 10:31 ص
بوابة الفجر
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يتصدر ليونيل ميسي نجم برشلونة صدارة ترتيب هدافي الدوري الإسباني هذا الموسم برصيد 30 هدف وبفارق كبير عن أقرب منافسيه قبل مواجهات الجولة الأخيرة من بطولة الليجا هذا الموسم.


وسيكون ريال مدريد على موعد مع مباراة قوية اليوم السبت أمام فريق فياريال ضمن مباريات الجولة الأخيرة والحاسمة فى لقب المسابقة، ويرغب المرينجى فى الفوز بالثلاث نقاط مع انتظار تعثر أتليتكو مدريد أمام بلد الوليد فى اللقاءات التى ستقام فى تمام السادسة مساءًا بتوقيت القاهرة.

ترتيب هدافي الدوري الإسباني:-

ليونيل ميسي لاعب برشلونة 30 هدف
جيرارد مورينو لاعب فياريال 23 هدف
كريم بنزيما لاعب ريال مدريد 22 هدف
لويس سواريز لاعب أتليتكو مدريد 20 هدف
يوسف النصيري لاعب إشبيلية 18 هدف

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