القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي ضد صن داونز

يحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ضيفًا على نظيره صن داونز الجنوب إفريقي، عصر اليوم السبت، ضمن منافسات إياب دور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.









وتنطلق صافرة بداية المباراة عند الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، والرابعة بتوقيت مكة المكرمة، والخامسة بتوقيت أبوظبي.









قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال إفريقيا





وتذاع مباراة الأهلي وصن داونز، بشكل مجاني على الهواء مباشرة، على قناة RTS2 السنغالية، عبر التردد: 11900، الاستقطاب: أفقي، ومعدل الترميز: 27500، والتي تبث عبر قمر يوتلسات 9 شرق.





بالإضافة إلى قناة RTI الإيفوارية، عبر التردد: 11881، الاستقطاب: عمودي، معدل ترميز: 27500، والتي تبث عبر نفس القمر.





جدير بالذكر أن الأهلي كان قد حقق الفوز ذهاباً أمام صن داونز الجنوب إفريقي، بهدفين مقابل لاشيء