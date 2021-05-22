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"الفطر الأسود" مرض شغل المصريين.. ما قصته؟

السبت 22/مايو/2021 - 10:22 ص
بوابة الفجر
أحمد القاسم
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تصدرت كلمات "الفطر الأسود" مؤشرات موقع "جوجل" خلال الساعات الأخيرة بعد إعلان تسبب ذلك المرض في وفاة الفنان القدير سمير غانم، حسب ما أعلن أحد أفراد عائلته.

وكشف شقيق الفنان المصري الراحل، سمير غانم، أن الراحل أصيب بالفطر الأسود عقب تعافيه من فيروس كورونا المستجد، مؤكدا أنه أصيب قبل وفاته بالفطر الأسود في عينه اليمنى.

وفيما يلي يقدم "الفجر" أبرز المعلومات عن مرض الفطر الأسود بعد تصدره "جوجل":


- عبارة عن عدوى فطرية بسبب عفن موجود في التربة والمواد العضوية المتحللة مثل الأوراق المتعفنة، ويصاب الناس به عن طريق استنشاق الخلايا الفطرية التي يمكن أن تنتشر في المستشفيات والمنازل عن طريق أجهزة ترطيب الهواء أو قوارير الأكسجين التي تحتوي على مياه قذرة.

- تؤثر تلك العدوى الفطرية النادرة على الجيوب أو الرئتين بعد استنشاق بكتيريا الفطريات، وغالبا ما توجد في الغرف والأسطح الرطبة والتربة، والنباتات والخضروات والفواكه المتعفنة.

- العديد من المصابين بهذا المرض هم مرضى فيروس "كورونا" المستجد أو أولئك الذين تعافوا مؤخرا من مرض كورونا وضعفت أجهزتهم المناعية بسبب الفيروس، أو الذين يعانون من أمراض كامنة أبرزها مرض السكري.

- عتقد الأطباء أن استخدام الستيرويدات في معالجة كوفيد-19 ربما يتسبب في انتشار هذه الحالات لأن تلك الأدوية تقلل المناعة وترفع مستويات السكر.

- غالبًا ما تكون الأعراض الأولية شائعة جدًا عيون أو أنف حمراء، وفي وقت لاحق، قد يعاني المرضى من إفرازات دموية أو سوداء من الأنف، وربما أيضًا من الحمى وقد يواجهون صعوبة في التنفس.


- العلاج يكون بتناول أدوية معينة وهي "amphotericin B" و"posaconazole" أو"isavuconazole".



- يُضطر الجراحون أحيانًا إلى إزالة أنف المرضى أو عيونهم أو حتى فكهم لمنع الفطر من الوصول إلى الدماغ.

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