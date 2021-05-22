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مايان السيد تخطف الانظار في احدث ظهور لها

السبت 22/مايو/2021 - 10:20 ص
بوابة الفجر
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نشرت الفنانة مايان السيد فيديو جديد لها، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.



و ظهر فى الفيديو مايان السيد بدون مكياج، وبعد ما وضعت اللمسات الأخيرة على إطلالتها الجذابة.



يذكر أن أبدت الفنانة مايان السيد، دعمها و اهتمامها بالقضية الفلسطينية بارتدائها تي شيرت فلسطيني، ووجهت رسالة خاصة للشعب الفلسطيني قائلةً: بدعيلهم كل يوم من قلبي و مصر كلها بتدعيلكم".



وأعربت "مايان" خلال لقائها ببرنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا " المذاع على قناة "سي بي سي"، عن فرحتها الشديدة عند ابلاغها بالمشاركة مع يسرا في مسلسل "حرب أهلية " وعند إحضارالسيناريو لها.




وأوضحت أن كل المشاهد في أول المسلسل كانت مع الفنانة يسرا، مما جعلها تقلقل و تخاف عند وقوفها امام الفنانة القديرة يسرا، و لكن بعد تعرفها على الفنانة يسرا في أول مشهد زال الخوف و القلق، مضيفةً أن الفنانة يسرا شخصية لذيذة جداً وروحها حلوة و اللوكيشن كولو بيحها أوي.

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