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حتى لا تتأخر على موعد اللقاح.. تعرف على نصيحة وزيرة الصحة (فيديو)

السبت 22/مايو/2021 - 10:28 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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وجهت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، مناشدة إلى المواطنين الذين قاموا بتسجيل بياناتهم على الموقع الإلكتروني للحصول على لقاح كورونا، حتى يحصلوا على موعد سريعا، مشيرة إلى أن المواطن يمكنه اختيار مكانا ليس به قائمة انتظار مرتفعة.

وقالت "هالة"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، "في ناس مصرة تتطعم في المركز اللي جمب بيتها، وممكن يكون المركز اللي جمب بيتها حجم الانتظار به ضخم، وهذا هو سبب تأخر تحديد موعد التلقيح".

وأوضحت أنهم قاموا بإرسال مواعيد لكل المسجلين منذ انطلاق عملية التطعيم حتى أول أمس، حيث أن هم تلقوا قبل عيد الفطر 2.3 مليون جرعة من لقاحات كورونا، منوهة بأنهم سينشأون مركزين بالقاهرة على غرار مركز أرض المعارض بمدينة نصر.

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